諾貝爾和平獎得主「獻獎給川普」　白宮轉發：川普是和平總統

▲白宮表示川普是和平總統。（圖／翻攝X@WhiteHouse）



記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科里納·馬查多（Maria Corina Machado）榮獲今年的諾貝爾和平獎，她在X發文將此殊榮獻給委內瑞拉人民與美國總統川普。白宮不僅轉發貼文，也再次形容川普是「和平總統」（THE PRESIDENT OF PEACE）。

58歲的馬查多表示，「這份對於全體委內瑞拉人民奮鬥的認可，將大力鼓舞我們完成贏得自由的使命。我們正站在勝利的門檻上，而今天我們比以往任何時候都更依賴川普總統、美國人民、拉丁美洲人民與全世界的民主國家，作為我們實現自由與民主的主要盟友。我把這個獎項獻給受苦的委內瑞拉人民與川普總統，感謝他對我們志業的支持！」

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

‘Nobel Peace Prize Winner Maria Corina Machado Dedicates Award To Donald Trump’ pic.twitter.com/58OlIb80aC — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2025

白宮先前就多次發文表示川普是「和平總統」，如今轉發馬查多的獲獎感言，也再次配圖強調此事。不過，白宮通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）稍早曾批評諾貝爾委員會的選擇，認為其「把政治置於和平之上」。

馬查多長期對抗委內瑞拉政權，2024年遭法院禁止參選總統，無法挑戰2013年執政至今的馬杜洛（Nicolás Maduro），如今更因為生命遭受威脅，過去1年都過著隱匿行蹤的生活。

諾貝爾委員會在頒獎理由中指出，「當獨裁者奪取權力時，表彰那些勇敢捍衛自由、起身反抗的人至關重要。」