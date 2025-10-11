　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾和平獎得主「獻獎給川普」　白宮轉發：川普是和平總統

▲▼諾貝爾和平獎得主「獻獎給川普」 白宮轉發：川普是和平總統。（圖／翻攝X@WhiteHouse）

▲白宮表示川普是和平總統。（圖／翻攝X@WhiteHouse）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科里納·馬查多（Maria Corina Machado）榮獲今年的諾貝爾和平獎，她在X發文將此殊榮獻給委內瑞拉人民與美國總統川普。白宮不僅轉發貼文，也再次形容川普是「和平總統」（THE PRESIDENT OF PEACE）。

58歲的馬查多表示，「這份對於全體委內瑞拉人民奮鬥的認可，將大力鼓舞我們完成贏得自由的使命。我們正站在勝利的門檻上，而今天我們比以往任何時候都更依賴川普總統、美國人民、拉丁美洲人民與全世界的民主國家，作為我們實現自由與民主的主要盟友。我把這個獎項獻給受苦的委內瑞拉人民與川普總統，感謝他對我們志業的支持！」

白宮先前就多次發文表示川普是「和平總統」，如今轉發馬查多的獲獎感言，也再次配圖強調此事。不過，白宮通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）稍早曾批評諾貝爾委員會的選擇，認為其「把政治置於和平之上」。

馬查多長期對抗委內瑞拉政權，2024年遭法院禁止參選總統，無法挑戰2013年執政至今的馬杜洛（Nicolás Maduro），如今更因為生命遭受威脅，過去1年都過著隱匿行蹤的生活。

諾貝爾委員會在頒獎理由中指出，「當獨裁者奪取權力時，表彰那些勇敢捍衛自由、起身反抗的人至關重要。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佐佐木朗希化身道奇救世主！休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone
「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！　1族群必看
50歲日劇女王爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點
高雄男墜12樓亡　身上留字條「生前疑遭詐騙」
詐騙該死！兒子「千萬結婚基金」被騙中風　準媳婦跑了
川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事
單親雙寶爸「6天全台騙800萬」　打苦情牌賠到脫褲沒用
快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

諾貝爾和平獎得主「獻獎給川普」　白宮轉發：川普是和平總統

快訊／南美洲德雷克海峽「發生規模7.8強震」　發布海嘯警報

以色列開始第一階段撤軍　20萬人重返北加薩

才辭職4天！馬克宏任命法總理回鍋　極右派嗆倒閣

川普批中國「最嚴稀土政策」道德恥辱　宣布加徵100％關稅

川普加徵中國100％關稅！美股血崩878點　台積電ADR跌超6％

德國女市長遭刺大逆轉！竟慘遭養女虐殺13刀　還想燒死她

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

諾貝爾和平獎得主「獻獎給川普」　白宮轉發：川普是和平總統

快訊／南美洲德雷克海峽「發生規模7.8強震」　發布海嘯警報

以色列開始第一階段撤軍　20萬人重返北加薩

才辭職4天！馬克宏任命法總理回鍋　極右派嗆倒閣

川普批中國「最嚴稀土政策」道德恥辱　宣布加徵100％關稅

川普加徵中國100％關稅！美股血崩878點　台積電ADR跌超6％

德國女市長遭刺大逆轉！竟慘遭養女虐殺13刀　還想燒死她

佐佐木朗希系列賽MVP！休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

苗栗女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬元　犯罪手法曝光！

台師大「人形機器人」學會騎機車　還能轉彎保持平衡

敲碗3年！《吸血鬼倖存者》四人線上模式來了　千遍問題即將揭曉

日劇女王翻車！50歲米倉涼子爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點

國道3號驚見「逆向迴轉」三寶車　網譏：從從容容游刃有餘

川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

10月11日星座運勢／處女水瓶桃花運大爆發！　巨蟹投懷送抱好甜蜜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

國際熱門新聞

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

德女市長遭刺大逆轉！竟是17歲養女虐殺

快訊／德雷克海峽「規模7.8強震」

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

川普又改口　稱「川習會沒取消」

和平獎得主獻獎給川普　白宮：和平總統

菲律賓強震6死！晚間又發生規模6.8餘震

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」

美參議院通過AI晶片法案　要求優先供貨美企

更多熱門

相關新聞

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

美國總統川普台灣時間10日晚間表示，中國對全球多國發出信函，打算針對稀土等生產要素進行出口管制，甚至涵蓋非中國製造的產品，引發國際關注。川普指出，過去半年美中關係一直相當友好，因此中國突然祭出貿易限制，令各國政府感到震驚與不滿，並主動向美國表達憤怒。

川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮：政治凌駕和平

川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮：政治凌駕和平

以軍宣布　加薩停火協議生效

以軍宣布　加薩停火協議生效

即／諾貝爾和平獎得主出爐！

即／諾貝爾和平獎得主出爐！

加薩停火協議「1年多前就擬妥」！

加薩停火協議「1年多前就擬妥」！

關鍵字：

委內瑞拉馬查多諾貝爾和平獎川普

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

高雄男墜12樓身亡　生前疑遭詐騙

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面