川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮批：把政治置於和平之上

▲美國總統川普非常想要獲頒諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2025年諾貝爾和平獎於挪威奧斯陸揭曉，委內瑞拉政治人物瑪麗亞·科里納·馬查多（Maria Corina Machado）獲得殊榮。對此，美國白宮現任通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）表示，諾貝爾委員會「把政治置於和平之上」。

針對川普沒得獎一事，美國白宮發言人Steven Cheung發表聲明，強調川普總統將持續推動和平協議、終止衝突、挽救生命，「他擁有人道主義者的心，沒有人能像他一樣以堅定意志創造奇蹟。」同時批評諾貝爾委員會的選擇，認為其「把政治置於和平之上」。

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

挪威諾貝爾委員會表示，馬查多長期以來是委內瑞拉反對派的重要代表人物，即使面對政府的打壓與政治迫害，她依舊堅持以非暴力方式倡導自由選舉與人權。委員會指出，她的努力象徵了委內瑞拉人民追求自由與正義的勇氣與希望。

作為委內瑞拉民主運動的領袖，今年的和平獎得主瑪麗亞·科里納·馬查多是拉丁美洲近代史上，非凡公民勇氣的最傑出典範之一，她曾任前任委內瑞拉全國代表大會議員。

馬查多是曾經嚴重分裂的政治反對派中，一個關鍵且具凝聚力的核心人物——這個反對派在要求自由選舉和代議制政府方面找到了共同的基礎。這正是民主的核心所在：即使我們意見不同，我們仍共同願意捍衛民治原則。在民主受到威脅的時代，捍衛這一共同基礎比以往任何時候都更加重要。

▲2025年諾貝爾和平獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）



委內瑞拉的威權政權使得政治工作極為困難。作為一個致力於民主發展的組織 Súmate 的創始人，馬查多早在 20 多年前就挺身而出，爭取自由公正的選舉。正如她所說，「這是選擇選票，而非子彈。」從那時起，無論是在擔任公職期間，還是在為組織服務時，馬查多一直為司法獨立、人權和民意代表發聲。她多年來一直為委內瑞拉人民的自由而努力。

過去這一年，馬查多被迫過著隱匿行蹤的生活，儘管她的生命受到嚴重威脅，她仍留在這個國家，這個選擇激勵了數百萬人。