　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮批：把政治置於和平之上

▲▼美國總統川普非常想要獲頒諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普非常想要獲頒諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2025年諾貝爾和平獎於挪威奧斯陸揭曉，委內瑞拉政治人物瑪麗亞·科里納·馬查多（Maria Corina Machado）獲得殊榮。對此，美國白宮現任通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）表示，諾貝爾委員會「把政治置於和平之上」。

針對川普沒得獎一事，美國白宮發言人Steven Cheung發表聲明，強調川普總統將持續推動和平協議、終止衝突、挽救生命，「他擁有人道主義者的心，沒有人能像他一樣以堅定意志創造奇蹟。」同時批評諾貝爾委員會的選擇，認為其「把政治置於和平之上」。

挪威諾貝爾委員會表示，馬查多長期以來是委內瑞拉反對派的重要代表人物，即使面對政府的打壓與政治迫害，她依舊堅持以非暴力方式倡導自由選舉與人權。委員會指出，她的努力象徵了委內瑞拉人民追求自由與正義的勇氣與希望。

作為委內瑞拉民主運動的領袖，今年的和平獎得主瑪麗亞·科里納·馬查多是拉丁美洲近代史上，非凡公民勇氣的最傑出典範之一，她曾任前任委內瑞拉全國代表大會議員。

馬查多是曾經嚴重分裂的政治反對派中，一個關鍵且具凝聚力的核心人物——這個反對派在要求自由選舉和代議制政府方面找到了共同的基礎。這正是民主的核心所在：即使我們意見不同，我們仍共同願意捍衛民治原則。在民主受到威脅的時代，捍衛這一共同基礎比以往任何時候都更加重要。

▲▼2025年諾貝爾和平獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）

▲2025年諾貝爾和平獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）

委內瑞拉的威權政權使得政治工作極為困難。作為一個致力於民主發展的組織 Súmate 的創始人，馬查多早在 20 多年前就挺身而出，爭取自由公正的選舉。正如她所說，「這是選擇選票，而非子彈。」從那時起，無論是在擔任公職期間，還是在為組織服務時，馬查多一直為司法獨立、人權和民意代表發聲。她多年來一直為委內瑞拉人民的自由而努力。

過去這一年，馬查多被迫過著隱匿行蹤的生活，儘管她的生命受到嚴重威脅，她仍留在這個國家，這個選擇激勵了數百萬人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
101國慶煙火震撼升空！
日正妹偶像朝聖「高雄90元牛肉麵」　釣出一票內行曝光店址
北市府缺工超過8000人！　人事處曝：國考人數下降
通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻　真的是本人！
川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮痛批
花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美參議院通過AI晶片法案！要求輝達、超微優先供貨美企

川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮批：把政治置於和平之上

快訊／以軍宣布：加薩停火協議生效

吃太胖是被「小熊維尼」鬼附身！　前信徒爆泰邪教荒謬洗腦術

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

學校狂搖「天花板掉下來」學生嚇爆！菲7.4強震2死測到30cm海嘯

南韓軍方：北韓今晚可能舉行「規模龐大」閱兵儀式

自動駕駛「逆向闖紅燈」！特斯拉58件交通違規　美國要查了

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」　29cm長刀染血

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

美參議院通過AI晶片法案！要求輝達、超微優先供貨美企

川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮批：把政治置於和平之上

快訊／以軍宣布：加薩停火協議生效

吃太胖是被「小熊維尼」鬼附身！　前信徒爆泰邪教荒謬洗腦術

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

學校狂搖「天花板掉下來」學生嚇爆！菲7.4強震2死測到30cm海嘯

南韓軍方：北韓今晚可能舉行「規模龐大」閱兵儀式

自動駕駛「逆向闖紅燈」！特斯拉58件交通違規　美國要查了

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」　29cm長刀染血

快訊／大樂透槓龜下期上看2.8億元　百萬大紅包「開出1組」剩19組

「泰國梁朝偉」萬洛《有用的鬼》背部全裸露屁　羞認：床戲真的很激烈

《哆啦A夢》電影客語版胖虎配音員是他！　入圍廣播金鐘…真面目曝光

美參議院通過AI晶片法案！要求輝達、超微優先供貨美企

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮批：把政治置於和平之上

日正妹偶像朝聖「高雄90元牛肉麵」　釣出一票內行曝光店址

賈永婕喊「快卡位」！　台北101國慶煙火今晚22：00震撼升空

中秋「月餅賣不完」去哪了？　內行曝3種最終去向

中國不爽賴清德國慶演說嗆顛倒黑白　外交部反擊：正視歷史事實

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

國際熱門新聞

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

即／諾貝爾和平獎得主出爐！

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

即／菲律賓7.4強震！日本33地發布「海嘯預報」

菲7.4強震狂晃1死　印尼測得17公分海嘯

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

搭迪士尼樂園鬼屋設施　女遊客突然死亡

311地震「女童遺骨」沖到100km外　母還原逃生情況

台男入境日本被捕！走私毒品辯：不知是K他命

即／菲律賓7.4強震　發布海嘯警報

更多熱門

相關新聞

即／諾貝爾和平獎得主出爐！

即／諾貝爾和平獎得主出爐！

2025年諾貝爾和平獎得主稍早在挪威奧斯陸揭曉，今年得主是委內瑞拉政治家瑪麗亞·科里納·馬查多（Maria Corina Machado），以表彰她多年來不懈推動委內瑞拉人民的民主權利，並為實現從獨裁到民主的公正與和平轉型而奮鬥。

諾貝爾和平獎即將頒發！川普獲獎機率曝光

諾貝爾和平獎即將頒發！川普獲獎機率曝光

諾貝爾和平獎今登場　預測名單一次看

諾貝爾和平獎今登場　預測名單一次看

川普不滿「歐巴馬領和平獎」：他啥都沒幹！

川普不滿「歐巴馬領和平獎」：他啥都沒幹！

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎　背景曝光

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎　背景曝光

關鍵字：

諾貝爾和平獎委內瑞拉瑪麗亞科里納馬查多政治人物

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

即／諾貝爾和平獎得主出爐！

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面