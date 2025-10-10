快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

▲2025年諾貝爾和平獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）

記者王佩翊／編譯

2025年諾貝爾和平獎得主稍早在挪威奧斯陸揭曉，今年得主是委內瑞拉政治家瑪麗亞·科里納·馬查多（Maria Corina Machado），以表彰她多年來不懈推動委內瑞拉人民的民主權利，並為實現從獨裁到民主的公正與和平轉型而奮鬥。

挪威諾貝爾委員會表示，馬查多長期以來是委內瑞拉反對派的重要代表人物，即使面對政府的打壓與政治迫害，她依舊堅持以非暴力方式倡導自由選舉與人權。委員會指出，她的努力象徵了委內瑞拉人民追求自由與正義的勇氣與希望。

作為委內瑞拉民主運動的領袖，今年的和平獎得主瑪麗亞·科里納·馬查多是拉丁美洲近代史上，非凡公民勇氣的最傑出典範之一，她曾任前任委內瑞拉全國代表大會議員。

Democracy is a precondition for lasting peace. However, we live in a world where democracy is in retreat, where more and more authoritarian regimes are challenging norms and resorting to violence.



Maria Corina Machado – awarded the 2025 #NobelPeacePrize – has spent years working… pic.twitter.com/URtYv9uBfV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

馬查多是曾經嚴重分裂的政治反對派中，一個關鍵且具凝聚力的核心人物——這個反對派在要求自由選舉和代議制政府方面找到了共同的基礎。這正是民主的核心所在：即使我們意見不同，我們仍共同願意捍衛民治原則。在民主受到威脅的時代，捍衛這一共同基礎比以往任何時候都更加重要。

委內瑞拉的威權政權使得政治工作極為困難。作為一個致力於民主發展的組織 Súmate 的創始人，馬查多早在 20 多年前就挺身而出，爭取自由公正的選舉。正如她所說，「這是選擇選票，而非子彈。」從那時起，無論是在擔任公職期間，還是在為組織服務時，馬查多一直為司法獨立、人權和民意代表發聲。她多年來一直為委內瑞拉人民的自由而努力。

過去這一年，馬查多被迫過著隱匿行蹤的生活，儘管她的生命受到嚴重威脅，她仍留在這個國家，這個選擇激勵了數百萬人。