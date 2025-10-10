　
國際

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

▲▼2025年諾貝爾和平獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）

▲2025年諾貝爾和平獎。（圖／翻攝X@NobelPrize）

記者王佩翊／編譯

2025年諾貝爾和平獎得主稍早在挪威奧斯陸揭曉，今年得主是委內瑞拉政治家瑪麗亞·科里納·馬查多（Maria Corina Machado），以表彰她多年來不懈推動委內瑞拉人民的民主權利，並為實現從獨裁到民主的公正與和平轉型而奮鬥。

挪威諾貝爾委員會表示，馬查多長期以來是委內瑞拉反對派的重要代表人物，即使面對政府的打壓與政治迫害，她依舊堅持以非暴力方式倡導自由選舉與人權。委員會指出，她的努力象徵了委內瑞拉人民追求自由與正義的勇氣與希望。

作為委內瑞拉民主運動的領袖，今年的和平獎得主瑪麗亞·科里納·馬查多是拉丁美洲近代史上，非凡公民勇氣的最傑出典範之一，她曾任前任委內瑞拉全國代表大會議員。

馬查多是曾經嚴重分裂的政治反對派中，一個關鍵且具凝聚力的核心人物——這個反對派在要求自由選舉和代議制政府方面找到了共同的基礎。這正是民主的核心所在：即使我們意見不同，我們仍共同願意捍衛民治原則。在民主受到威脅的時代，捍衛這一共同基礎比以往任何時候都更加重要。

委內瑞拉的威權政權使得政治工作極為困難。作為一個致力於民主發展的組織 Súmate 的創始人，馬查多早在 20 多年前就挺身而出，爭取自由公正的選舉。正如她所說，「這是選擇選票，而非子彈。」從那時起，無論是在擔任公職期間，還是在為組織服務時，馬查多一直為司法獨立、人權和民意代表發聲。她多年來一直為委內瑞拉人民的自由而努力。

過去這一年，馬查多被迫過著隱匿行蹤的生活，儘管她的生命受到嚴重威脅，她仍留在這個國家，這個選擇激勵了數百萬人。

10/09 全台詐欺最新數據

444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北猴「站貨車車頭」燦笑玩命！離譜畫面曝光　警要開罰了
超暖！　身價10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」
大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」：待不下去
茶行闆娘遭毒駕撞死　「單腳勇士」孫悲痛：上天考驗有點多
台北101國慶煙火A、B計畫曝光　賈永婕擔憂：請保佑我
郭書瑤解放內衣炸E級上圍！　「低胸溢出超兇事業線」激辣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／以軍宣布：加薩停火協議生效

吃太胖是被「小熊維尼」鬼附身！　前信徒爆泰邪教荒謬洗腦術

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

學校狂搖「天花板掉下來」學生嚇爆！菲7.4強震2死測到30cm海嘯

南韓軍方：北韓今晚可能舉行「規模龐大」閱兵儀式

自動駕駛「逆向闖紅燈」！特斯拉58件交通違規　美國要查了

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」　29cm長刀染血

幫自己加薪「支持率剩2%」！　秘魯總統被彈劾解職

泰前總理戴克辛「坐牢爽免勞動」！　近況曝：有望任獄中英文教師

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

諾貝爾和平獎委內瑞拉馬查多民主獎項

