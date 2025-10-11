台人7月赴日「不畏地震預言」增5%　港澳客來台卻下滑

▲今年7月共有173萬3458人次出國，仍較去年同期增加1成。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

今年日本地震預言一度影響民眾暑假出國意願，但根據觀光署最新統計，今年7月共有173萬3458人次出國，仍較去年同期增加1成，其中前往日本59萬4838人次，也較去年同期增加5%；但受預言影響，7月來台的港澳客則減少5％。

暑假為旅遊旺季，不少家庭、學生會利用長假期出國，但日本漫畫家竜樹諒在其作品《我所看見的未來》中暗示2025年7月5日日本將發生大地震，被外界認為是「末日預言」，旅遊業者紛紛指出，受預言影響，今年暑假業績明顯下滑。

根據觀光署統計，今年7月出國人次仍較去年同期增加10.2%，且同樣以前往日本59萬4838人次最多，其次為前往中國大陸27萬7018人次，前往韓國也有19萬4534人次，港澳則有19萬3349人次、越南11萬0565人次，其中僅前往越南人次較去年同期減少。

若以入境旅客來看，今年7月共有58萬6226人次來台，較去年同期增加8.7%，但僅恢復疫情前同期6成左右。其中以港澳旅客11萬3474人次最多，其次為日本旅客8萬5826人次，美國旅客也有5萬6835人次、中國大陸則有5萬4341人次、韓國4萬9885人次、菲律賓4萬6843人次，且港澳及韓國旅客都較去年同期略減。

觀光署分析，港澳旅客在7月出境人次原本就有下降趨勢，再加上受到日本地震預言影響，不僅削弱前往日本旅遊的意願，也連帶影響造訪周邊國家的計畫。

至於韓國方面，觀光署表示，7月本屬韓客來台旅遊淡季，加上當月台灣受颱風侵襲，以及韓元貶值等因素，進一步影響其來台旅遊意願。

觀光署指出，相較之下，菲律賓旅客受距離近的地理優勢，加上去年在當地設立TTIC，相關廣告及推展活動進行，引客來台成效顯著。