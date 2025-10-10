　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」喊可惜：待不下去

▲▼9/8西門町商圈查訪。（圖／記者羅志華攝）

▲原PO近日到台灣旅遊。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名大陸網友表示，近日到台灣旅遊5天，去了台北、高雄以及墾丁，大讚台灣最美的風景就是人，不管是在捷運站問路、街頭求助，或是在青旅與陌生人相處，每一刻都讓他感受到滿滿善意，唯一的缺點就是「太熱了」。貼文曝光，網友笑喊，10月底就會變涼了，呼叫原PO再來旅遊。

大陸網友在Dcard發文，在日本念書因此能申請入台證，這一次旅遊5天，去了台北、墾丁還有高雄，整趟旅程印象非常好，但天氣實在太熱了，沒辦法待太久。他回憶，最難忘地點就是台北，「因為像中正紀念堂還有忠烈祠，真的對大陸人來說很有意義。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，最讓他印象深刻的是台灣人的熱情，在捷運站問路時，有位老爺爺很詳細地告訴方向，沒想到走遠後，那位爺爺還追上來，擔心他找不到路又再解說一遍，讓他相當感動，在香港或日本很難想像會遇到這樣的事情，「台灣最美的風景其實是人。」

至於住宿，他全程選擇青年旅館，原本擔心環境吵雜、品質參差不齊，但實際入住後體驗卻超好，與大陸青旅文化有差別。至於飲食部分，最喜歡滷肉飯，其他料理則吃不習慣，像是肉羹飯、麵線、腿庫飯等。他提到，在夜市某攤位點了烤雞肉串，「老闆直接扔在微波爐裡加熱」，讓他很震驚。

貼文曝光，網友紛紛表示，「變涼了，給我回來」、「很久以前在加油站打工，有個日本人來跟我問路，旁邊在加油的大姐聽到，直接問他要去哪裡，很豪爽地說要載他過去」、「多玩幾天啦老哥，跟大家聊上兩句你會喜歡台灣的」、「我男友也是大陸人，之前來交換就被我騙走了，感覺大陸人來台灣一定會去墾丁，我男友第一次來台灣的時候也有去墾丁」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北猴「站貨車車頭」燦笑玩命！離譜畫面曝光　警要開罰了
超暖！　身價10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」
大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」：待不下去
茶行闆娘遭毒駕撞死　「單腳勇士」孫悲痛：上天考驗有點多
台北101國慶煙火A、B計畫曝光　賈永婕擔憂：請保佑我
郭書瑤解放內衣炸E級上圍！　「低胸溢出超兇事業線」激辣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」　網搖頭：11月也上20天

大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」喊可惜：待不下去

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

高嘉瑜翻唱〈沒出息〉飆高音！20秒影片曝　全場驚：歌藝進步了

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？　一票吐真實心聲

才喊斬狗頭！館長突上傳「專訪禽獸片」　訪問青鳥難處酸爆了

歡慶雙十！彰化5國慶寶寶報到　還有12寶寶排隊中

「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因：不是要找便宜土地

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」　網搖頭：11月也上20天

大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」喊可惜：待不下去

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

高嘉瑜翻唱〈沒出息〉飆高音！20秒影片曝　全場驚：歌藝進步了

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？　一票吐真實心聲

才喊斬狗頭！館長突上傳「專訪禽獸片」　訪問青鳥難處酸爆了

歡慶雙十！彰化5國慶寶寶報到　還有12寶寶排隊中

「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因：不是要找便宜土地

他南港CITYLINK砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

新人歌手拍MV「慘遇豪雨攪局」場景全淹水　傻眼：太誇張

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

呂文婉手拿國旗慶國慶！　燦笑喊：中華民國生日快樂

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

峴港必吃披薩餐廳「Pizza 4P’s」　現點現做、24種口味185元起

國慶日暨煙火助攻南投茶博　千人擂茶排成國徽12道光芒

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

挑戰賽首戰湧進13124人破澄清湖紀錄！歷年第四高

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

女星「粉色蕾絲睡衣」找到了！　一件17000台幣

她停機車格卻吃罰單　原因讓她嘆當繳學費

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發

定期定額0050還要再買台積電？　網給建議

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？

菲7.4地震「相當62.5顆原子彈」　專家：不排除有8.0主震

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

更多熱門

相關新聞

總統府：賴清德國慶演說以3精神貫穿　具3個意義

總統府：賴清德國慶演說以3精神貫穿　具3個意義

總統賴清德10日以「變局中奮起的新台灣」為題，發表國慶演說。有關此篇演說稿，在大會結束後，總統府發言人郭雅慧表示，這是從台灣主體性出發，說明在國際局勢充滿多變的挑戰下，堅定向國人與國際傳遞台灣自我防衛的決心；而講稿的架構上，以「民主、繁榮、和平」三個精神貫穿，並且有三個意義，包括：如何實踐民主自由、在變局中展現自信，以及台灣對世界的責任。

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

洪秀柱轟：賴清德高舉中華民國旗號卻不承認歷史　國慶是慶祝什麼？

洪秀柱轟：賴清德高舉中華民國旗號卻不承認歷史　國慶是慶祝什麼？

賴清德打造台灣之盾「T-Dome」　首套NASAMS系統今年交付

賴清德打造台灣之盾「T-Dome」　首套NASAMS系統今年交付

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

關鍵字：

旅遊台灣熱情美食網友

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面