大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」喊可惜：待不下去

記者施怡妏／綜合報導

一名大陸網友表示，近日到台灣旅遊5天，去了台北、高雄以及墾丁，大讚台灣最美的風景就是人，不管是在捷運站問路、街頭求助，或是在青旅與陌生人相處，每一刻都讓他感受到滿滿善意，唯一的缺點就是「太熱了」。貼文曝光，網友笑喊，10月底就會變涼了，呼叫原PO再來旅遊。

大陸網友在Dcard發文，在日本念書因此能申請入台證，這一次旅遊5天，去了台北、墾丁還有高雄，整趟旅程印象非常好，但天氣實在太熱了，沒辦法待太久。他回憶，最難忘地點就是台北，「因為像中正紀念堂還有忠烈祠，真的對大陸人來說很有意義。」

另外，最讓他印象深刻的是台灣人的熱情，在捷運站問路時，有位老爺爺很詳細地告訴方向，沒想到走遠後，那位爺爺還追上來，擔心他找不到路又再解說一遍，讓他相當感動，在香港或日本很難想像會遇到這樣的事情，「台灣最美的風景其實是人。」

至於住宿，他全程選擇青年旅館，原本擔心環境吵雜、品質參差不齊，但實際入住後體驗卻超好，與大陸青旅文化有差別。至於飲食部分，最喜歡滷肉飯，其他料理則吃不習慣，像是肉羹飯、麵線、腿庫飯等。他提到，在夜市某攤位點了烤雞肉串，「老闆直接扔在微波爐裡加熱」，讓他很震驚。

貼文曝光，網友紛紛表示，「變涼了，給我回來」、「很久以前在加油站打工，有個日本人來跟我問路，旁邊在加油的大姐聽到，直接問他要去哪裡，很豪爽地說要載他過去」、「多玩幾天啦老哥，跟大家聊上兩句你會喜歡台灣的」、「我男友也是大陸人，之前來交換就被我騙走了，感覺大陸人來台灣一定會去墾丁，我男友第一次來台灣的時候也有去墾丁」。