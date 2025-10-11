日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

▲日本國民民主黨黨代表（黨魁）玉木雄一郎。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本執政聯盟自民黨與公明黨10日宣告分道揚鑣，在野黨「國民民主黨」黨魁玉木雄一郎隨即表態，他已下定決心擔任總理大臣，為自民黨總裁高市早苗的首相之路增添變數。

玉木雄一郎去年曾被日媒抓包，與香川縣高松市觀光大使、39歲寫真女星小泉美雪發生婚外情，但如今面臨政壇動盪，他10日在X發文宣布，「我有擔任日本內閣總理大臣的決心」，「我要求必須在國家運作的基本政策上達成共識，絕對不能含糊以對」。

玉木雄一郎強調，執政必須對國家負起全責，不能一方面說要對抗通膨，一方面擱置安保政策，畢竟美國總統川普也將在本月底訪問日本。他另主張，為推進物價高漲對策，應當早日召開臨時國會，如果協調不成，寧可將首相指名先延後，也應優先著手處理民生政策。

由於政治獻金議題意見嚴重分歧，公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫10日向自民黨總裁高市早苗表示，將會正式退出執政聯盟，維持26年的「自公合作體制」正式瓦解，為日本政壇投下震撼彈。

自公聯盟破裂後，日本國會席次版圖將面臨大洗牌。自民黨原本在眾議院就僅握有196席，與過半門檻233席相比少了37席，失去公明黨24席支持後，情勢更加險峻。