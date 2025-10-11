　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

▲▼日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎。（圖／路透）

▲日本國民民主黨黨代表（黨魁）玉木雄一郎。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本執政聯盟自民黨與公明黨10日宣告分道揚鑣，在野黨「國民民主黨」黨魁玉木雄一郎隨即表態，他已下定決心擔任總理大臣，為自民黨總裁高市早苗的首相之路增添變數。

玉木雄一郎去年曾被日媒抓包，與香川縣高松市觀光大使、39歲寫真女星小泉美雪發生婚外情，但如今面臨政壇動盪，他10日在X發文宣布，「我有擔任日本內閣總理大臣的決心」，「我要求必須在國家運作的基本政策上達成共識，絕對不能含糊以對」。

玉木雄一郎強調，執政必須對國家負起全責，不能一方面說要對抗通膨，一方面擱置安保政策，畢竟美國總統川普也將在本月底訪問日本。他另主張，為推進物價高漲對策，應當早日召開臨時國會，如果協調不成，寧可將首相指名先延後，也應優先著手處理民生政策。

由於政治獻金議題意見嚴重分歧，公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫10日向自民黨總裁高市早苗表示，將會正式退出執政聯盟，維持26年的「自公合作體制」正式瓦解，為日本政壇投下震撼彈。

自公聯盟破裂後，日本國會席次版圖將面臨大洗牌。自民黨原本在眾議院就僅握有196席，與過半門檻233席相比少了37席，失去公明黨24席支持後，情勢更加險峻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佐佐木朗希化身道奇救世主！休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone
「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！　1族群必看
50歲日劇女王爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點
高雄男墜12樓亡　身上留字條「生前疑遭詐騙」
詐騙該死！兒子「千萬結婚基金」被騙中風　準媳婦跑了
川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事
單親雙寶爸「6天全台騙800萬」　打苦情牌賠到脫褲沒用
快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

諾貝爾和平獎得主「獻獎給川普」　白宮轉發：川普是和平總統

快訊／南美洲德雷克海峽「發生規模7.8強震」　發布海嘯警報

以色列開始第一階段撤軍　20萬人重返北加薩

才辭職4天！馬克宏任命法總理回鍋　極右派嗆倒閣

川普批中國「最嚴稀土政策」道德恥辱　宣布加徵100％關稅

川普加徵中國100％關稅！美股血崩878點　台積電ADR跌超6％

德國女市長遭刺大逆轉！竟慘遭養女虐殺13刀　還想燒死她

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

諾貝爾和平獎得主「獻獎給川普」　白宮轉發：川普是和平總統

快訊／南美洲德雷克海峽「發生規模7.8強震」　發布海嘯警報

以色列開始第一階段撤軍　20萬人重返北加薩

才辭職4天！馬克宏任命法總理回鍋　極右派嗆倒閣

川普批中國「最嚴稀土政策」道德恥辱　宣布加徵100％關稅

川普加徵中國100％關稅！美股血崩878點　台積電ADR跌超6％

德國女市長遭刺大逆轉！竟慘遭養女虐殺13刀　還想燒死她

佐佐木朗希系列賽MVP！休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

苗栗女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬元　犯罪手法曝光！

台師大「人形機器人」學會騎機車　還能轉彎保持平衡

敲碗3年！《吸血鬼倖存者》四人線上模式來了　千遍問題即將揭曉

日劇女王翻車！50歲米倉涼子爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點

國道3號驚見「逆向迴轉」三寶車　網譏：從從容容游刃有餘

川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

10月11日星座運勢／處女水瓶桃花運大爆發！　巨蟹投懷送抱好甜蜜

【全場安靜數秒】凸槌！韓國瑜突念賴清德講稿　「眉頭一皺」超太真實

國際熱門新聞

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

德女市長遭刺大逆轉！竟是17歲養女虐殺

快訊／德雷克海峽「規模7.8強震」

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

川普又改口　稱「川習會沒取消」

和平獎得主獻獎給川普　白宮：和平總統

菲律賓強震6死！晚間又發生規模6.8餘震

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」

美參議院通過AI晶片法案　要求優先供貨美企

更多熱門

相關新聞

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

今（10日）是114年國慶日，立法院長韓國瑜在國慶大典上細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會等，「迎來114年生日的中華民國，比我們想像中還要處境艱難」。對此，府方人士受訪表示，這是為國家慶生、面向國際很重要的場合，所以一個國會議長在國慶大典上用這種網路上不實的消息作為演講內容，老實說是蠻令人意外的。

即／日本公明黨退出「自公聯合政府」！

即／日本公明黨退出「自公聯合政府」！

記者酸「讓高市支持率慘跌」遭直播　下場曝

記者酸「讓高市支持率慘跌」遭直播　下場曝

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

關鍵字：

日本政治自民黨國民民主黨玉木雄一郎

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

高雄男墜12樓身亡　生前疑遭詐騙

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面