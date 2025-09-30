台中新光三越復業刺痛遠航員工　自救會長喊話：給我們重生的機會

▲台中新光三越復業刺痛遠航員工，自救會長喊話給員工重生的機會。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

遭停航近4年的遠東航空，上千名員工仍盼重返天際。遠航員工自救會長鄧銀貴表示，他看著因爆炸停業7個月的新光三越中港店都能復業，感嘆遠航1千多名員工的處境，並對明（10月1日）將再次開庭的前董事長張綱維掏空案，向法院溫情喊話，盼合議庭能保障程序正義，給遠航一個再生的機會。

遠航因前董座張綱維被控掏空逾32億元，於2020年遭交通部廢證停航，張綱維一審被依背信等罪重判14年。

鄧銀貴提到，自救會對此案的程序正義提出質疑，指高院合議庭2位法官是今年8月底才新上任，參與審理不到一個月，面對數量龐大的卷證，恐無法詳盡審閱。他們請求合議庭能仔細調查對被告有利的證據，並傳喚交通部官員作證，釐清當年民航局會議記錄的不實之處。

鄧銀貴表示，創立於1957年的遠東航空公司，曾經是台灣跟離島航線的龍頭，並且有國際航線的航權，無奈於2020年1月31日遭民航局違法廢除營運許可，在看到新光三越員工復業時歡欣鼓舞的畫面，他跟許多員工都感慨萬千，希望法院可以還張維綱清白。

鄧銀貴表示，遠航過去是以松山機場為根據地，近年來台中國際機場設備不斷升級，如果官司能平反，下一步就要爭取復航，同時會以台中國際機場為根據地，提供大中部700萬人口更好的服務。