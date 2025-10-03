保障台中2大百貨周年慶血拚人潮「2行穿道禁行」　違者罰5百

▲▼台中警方為保障血拚民眾安全，百貨公司周遭2條行人穿越道禁止通行。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

因應新光三越復業以及大遠百周年慶所帶來的龐大人潮和車潮，台中市警察局第六分局從明（4）天起針對惠中路、市政北七路路口的2條行人穿越道，在10月間的假日禁止行人通行，期許守護市民通行權益，確保民眾安心購物，呼籲逛街民眾遵守，否則可開罰500元。

警方9月18日大遠百周年慶，以及928教師節連續假期期間執行交通疏導時，發現市政北七路北側人行道（惠中路大遠百停車場入口之間）行人、汽車交織情形嚴重，為維護行人安全，降低交通事故發生，因此決定10月底前的假日期間，惠中路、市政北七路口，西側及北側2條行人穿越道禁止通行。

警方公布行人管制措施如下:

一、專責人員引導：假日尖峰時段派員引導行人依指示牌面通行，由市政北七路進入、離開新光三越及大遠百之行人，請一律在惠中二街穿越市政北七路，再沿市政北七路南側人行道進入及離開。

二、人車分流管制：由市政府市政公園停車場前往新光三越、大遠百2家百貨公司之行人，請由惠中路、市政北七路路口南側行人穿越道，直行市政北七路南側人行道至惠中二街，再依燈號穿越市政北七路進入。

三、同步執法取締：編排員警在市政北七路、惠中路轉角取締使用惠中路、市政北七路路口，西側及北側行人穿越道之行人。