　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

都來了！桃園「國旗屋」升旗　國民黨參選主席4選將拚場

▲桃園國旗屋升旗，國民黨參選主席4選將拚場

▲桃園國旗屋升旗今年邁入第31年。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市國旗屋老闆張老旺，自籌經費於龍岡舉辦的國慶升旗活動，今年邁入第31年，早已成為每年藍營支持者齊慶國慶的場合；由於國民黨黨主席選舉，即將於10月18日舉行黨員投票改選，黨主席參選人張亞中、郝龍斌、羅智強、鄭麗文不約而同出席，台下民眾直呼「都來了」！對於司儀介紹鄭是雲南人女兒也表示「難怪這麼漂亮」。

▲桃園國旗屋升旗，國民黨參選主席4選將拚場

▲▼85歲的張老旺，感謝各界支持國旗屋升旗。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園國旗屋升旗，國民黨參選主席4選將拚場

國旗屋升旗主辦人張老旺先生表示，今年他已85歲，隨著國旗屋升旗活動，年復一年舉辦，每年國慶日前，他總會收到許多不具名人士捐款「指定買國旗」，令他很感動！張老旺說，每個人不論出國、工作或生活，所仰賴的都是國旗所代表的國家，感謝各界多年來對升旗活動的支持，讓國旗持續飄揚，象徵全民的團結與對國家的熱愛。

由於，再過8天就是國民黨黨主席選舉，國旗屋升旗活動，因具有鮮明「捍衛中華民國」色彩，黨主席參選人張亞中、郝龍斌、羅智強、鄭麗文不約而同出席，並於升旗活動結束後，應邀上台發表3分鐘參選政現。

▲桃園國旗屋升旗，國民黨參選主席4選將拚場

▲張亞中第5次加國旗屋升旗典禮。（圖／記者楊淑媛攝）

張亞中表示，今年是第5次來參加國旗屋的升旗典禮，張老旺是我們中國人的表率，他每年都提醒我，要捍衛中華民國、國旗，更重要的是捍衛中國國民黨的黨魂，希望大家一起守住中華民國，讓中華民國在2028年繼續執政，國民黨要有戰鬥力，但是真正的戰鬥力是有黨魂的戰鬥力。

▲桃園國旗屋升旗，國民黨參選主席4選將拚場

▲羅智強呼籲大家支持，當選黨主席找回光榮感。（圖／記者楊淑媛攝）

羅智強表示，擔任立委以來，他爭取台灣光復節要放假、停砍軍公教年金，還給軍公教尊嚴以及還稅於民、普發現金1萬元等，國民黨要強、要猛、要勇敢、要找回光榮感，一定要支持他當選黨主席。

▲桃園國旗屋升旗，國民黨參選主席4選將拚場

▲郝龍斌呼籲大家團結從桃園出發，2026大勝、2028下架民進黨重返執政。（圖／記者楊淑媛攝）

郝龍斌表示，今天因為有中華民國，才有自由民主經濟繁榮，他堅持捍衛中華民國、反對台獨，中華民國才能長治久安。郝稱許張善政施政非常好，呼籲大家團結從桃園出發，2026大勝、2028下架民進黨重返執政。

▲桃園國旗屋升旗，國民黨參選主席4選將拚場

▲雲南人女兒鄭麗文，有多名穿著雲南傳統服飾的女性陪同站台。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭麗文甫上台，司儀介紹是雲南人女兒時，多名穿著雲南傳統服飾的女性即上去為其站台。鄭麗文表示，參選黨主席，要帶領國民黨脫胎換骨，成為亞洲和平最重要的開創與奠定者，要再造第二次經濟奇蹟。鄭麗文並以其參選黨主席選號5號呼籲大家支持「五告讚、五告衝、五告勇」的鄭麗文當選國民黨黨主席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股「突下殺一大根」　台積電ADR跌近2％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「違約成本低到可笑」解約罰金不到4億　議員：該跟擺爛新壽說掰掰

都來了！桃園「國旗屋」升旗　國民黨參選主席4選將拚場

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

中國不爽賴清德國慶演說嗆顛倒黑白　外交部反擊：正視歷史事實

韓國瑜國慶「誤唸賴清德講稿」！當場皺眉停頓　傍晚貼全文回應

快訊／南投國慶焰火登場「20萬人湧現」　賴清德、韓國瑜現身

花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面闢謠：假消息

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食：這好吃

國旗屋升旗典禮！藍營4主席候選人現身　張善政籲團結創未來

總統府：賴清德國慶演說以3精神貫穿　具3個意義

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶日光復不缺席！志工車隊播國歌　繞行市區喊：大家都是超人

救災當「鏟子超人」成全民運動！　賴清德大讚：那小小多山的國家何等偉大

「違約成本低到可笑」解約罰金不到4億　議員：該跟擺爛新壽說掰掰

都來了！桃園「國旗屋」升旗　國民黨參選主席4選將拚場

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

中國不爽賴清德國慶演說嗆顛倒黑白　外交部反擊：正視歷史事實

韓國瑜國慶「誤唸賴清德講稿」！當場皺眉停頓　傍晚貼全文回應

快訊／南投國慶焰火登場「20萬人湧現」　賴清德、韓國瑜現身

花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面闢謠：假消息

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食：這好吃

國旗屋升旗典禮！藍營4主席候選人現身　張善政籲團結創未來

總統府：賴清德國慶演說以3精神貫穿　具3個意義

德國女市長遭刺大逆轉！竟慘遭養女虐殺13刀　還想燒死她

這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

高雄男高處墜12樓爆頭亡　留字條「生前疑遭詐騙」

快訊／美國田納西炸藥工廠「毀滅性爆炸」被夷平　多人死傷13失蹤

南投國慶煙火「吃煙又出事」！　空拍機墜落砸中男童

開出北士科140億解約金？　新壽董事長回應了

台中「沙鹿霞光步道」新完工！增生態廊道、座椅　還能一睹海景

反制美國　陸商務部：對美船舶收取船舶特別港務費

【站車頭玩命】新北猴一臉得意燦笑！警要開罰了

政治熱門新聞

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

即／南投國慶焰火20萬人湧現　賴清德、韓國瑜現身

瘋傳7歲女童敗血症病逝！花蓮縣府闢謠

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食

郝龍斌指境外網軍介入黨魁選舉　財經網美：沒有1億元根本玩不來

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

中國不爽賴清德國慶演說狂嗆聲　外交部反擊了

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

桃園國旗屋升旗　國民黨參選主席4選將拚場

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

更多熱門

相關新聞

打經國牌！郝龍斌：我是中國人也是台灣人　堅定維護中華民國主權

打經國牌！郝龍斌：我是中國人也是台灣人　堅定維護中華民國主權

國民黨主席候選人郝龍斌昨日在臉書發文質疑，黨內有候選人動員境外網軍介入黨主席選舉，引來熱議，而郝龍斌今（10日）再發出長文，引用前總統蔣經國「我是中國人，我也是台灣人」一語，強調自己在泥濘的道路上，會持續堅定地維護中華民國的團結主權。

賴清德稱台灣經濟成長超越中國　國民黨批自戀

賴清德稱台灣經濟成長超越中國　國民黨批自戀

郝龍斌指境外網軍介入黨魁選舉　財經網美：沒有1億元根本玩不來

郝龍斌指境外網軍介入黨魁選舉　財經網美：沒有1億元根本玩不來

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

賴國慶未提互不隸屬　學者分析與川普有關

賴國慶未提互不隸屬　學者分析與川普有關

關鍵字：

桃園國旗屋升旗國民黨黨主席選將拚場

讀者迴響

熱門新聞

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

開出140億解約金？新壽董事長回應了

賣房繳千萬心靈課程學費！母子被逼和同性結婚

挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面