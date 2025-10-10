都來了！桃園「國旗屋」升旗　國民黨參選主席4選將拚場

▲桃園國旗屋升旗今年邁入第31年。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市國旗屋老闆張老旺，自籌經費於龍岡舉辦的國慶升旗活動，今年邁入第31年，早已成為每年藍營支持者齊慶國慶的場合；由於國民黨黨主席選舉，即將於10月18日舉行黨員投票改選，黨主席參選人張亞中、郝龍斌、羅智強、鄭麗文不約而同出席，台下民眾直呼「都來了」！對於司儀介紹鄭是雲南人女兒也表示「難怪這麼漂亮」。

▲▼85歲的張老旺，感謝各界支持國旗屋升旗。（圖／記者楊淑媛攝）

國旗屋升旗主辦人張老旺先生表示，今年他已85歲，隨著國旗屋升旗活動，年復一年舉辦，每年國慶日前，他總會收到許多不具名人士捐款「指定買國旗」，令他很感動！張老旺說，每個人不論出國、工作或生活，所仰賴的都是國旗所代表的國家，感謝各界多年來對升旗活動的支持，讓國旗持續飄揚，象徵全民的團結與對國家的熱愛。

由於，再過8天就是國民黨黨主席選舉，國旗屋升旗活動，因具有鮮明「捍衛中華民國」色彩，黨主席參選人張亞中、郝龍斌、羅智強、鄭麗文不約而同出席，並於升旗活動結束後，應邀上台發表3分鐘參選政現。

▲張亞中第5次加國旗屋升旗典禮。（圖／記者楊淑媛攝）

張亞中表示，今年是第5次來參加國旗屋的升旗典禮，張老旺是我們中國人的表率，他每年都提醒我，要捍衛中華民國、國旗，更重要的是捍衛中國國民黨的黨魂，希望大家一起守住中華民國，讓中華民國在2028年繼續執政，國民黨要有戰鬥力，但是真正的戰鬥力是有黨魂的戰鬥力。

▲羅智強呼籲大家支持，當選黨主席找回光榮感。（圖／記者楊淑媛攝）

羅智強表示，擔任立委以來，他爭取台灣光復節要放假、停砍軍公教年金，還給軍公教尊嚴以及還稅於民、普發現金1萬元等，國民黨要強、要猛、要勇敢、要找回光榮感，一定要支持他當選黨主席。

▲郝龍斌呼籲大家團結從桃園出發，2026大勝、2028下架民進黨重返執政。（圖／記者楊淑媛攝）

郝龍斌表示，今天因為有中華民國，才有自由民主經濟繁榮，他堅持捍衛中華民國、反對台獨，中華民國才能長治久安。郝稱許張善政施政非常好，呼籲大家團結從桃園出發，2026大勝、2028下架民進黨重返執政。

▲雲南人女兒鄭麗文，有多名穿著雲南傳統服飾的女性陪同站台。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭麗文甫上台，司儀介紹是雲南人女兒時，多名穿著雲南傳統服飾的女性即上去為其站台。鄭麗文表示，參選黨主席，要帶領國民黨脫胎換骨，成為亞洲和平最重要的開創與奠定者，要再造第二次經濟奇蹟。鄭麗文並以其參選黨主席選號5號呼籲大家支持「五告讚、五告衝、五告勇」的鄭麗文當選國民黨黨主席。