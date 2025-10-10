北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

▲台北市議員陳宥丞質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨北市議員陳宥丞指出，台北市目前面臨嚴重缺工，市府現有6萬8065人，缺額8324人，已衝擊行政效率。對此，北市人事處坦言，因受國家考試報考人數下降影響，人力召募不易；為挹注人力，本府已經採取控留職缺改進用聘僱人力、增提考試預估缺及進用專門職業及技術人員等方式，增加用人來源、減少缺額。

陳宥丞指出，根據人事處資料，截至114年8月底，台北市政府各機關學校預算員額為7萬6389人，現有員額僅6萬8065人，缺額高達8324人。他說，這個數字比年初的7644人還多，顯示人力不增反減，市府不只「補不滿人」，還面臨人才外流、行政效率下降的危機，這已影響到市民權益與政策執行。

對此，北市人事處指出，公務人員缺額原因很多，有人員職務異動調任其他機關、退休及辭職等。其中，以警消及工程技術機關缺額較多，主要是技術類職務提報公務人員考試，受到國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，人力召募較為不易。

警消機關部分，則因勤業務性質特殊，須具備專業技能訓練及一定養成教育，缺額須等次一年度警察、消防特考分發人員，因此人力遞補時間較長。

人事處說，為挹注人力，本府已經採取控留職缺改進用聘僱人力、增提考試預估缺及進用專門職業及技術人員等方式，增加用人來源、減少缺額；並到校園宣講國考資訊及約聘僱職缺召募，鼓勵青年朋友加入北市府，積極努力推動人性化管理與友善職場措施，創造職場附加價值，吸引並留住人才。

另外，人事處統計，台北市所屬機關、學校、事業機構預算員額共計7萬6389人，目前實際現有人員6萬8065人，缺額8324人、占10.89%。

人事處說明，市府已提報114年公務人員考試，尚待分發人員者約1400人；屬公立學校教師缺額，實際進用代理教師者計2212人；控留職員缺額進用專業聘僱人員或身心障礙、原住民人員計363人。若扣除前述3類情形，實際缺額4300人。