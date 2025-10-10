　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中秋「月餅賣不完」去哪了？　內行曝3種最終去向

▲▼營養師曝吃月餅不發胖「最佳時機」 。（圖／Pexels）

▲月餅賣不完怎麼辦？回收流向曝光。（圖／Pexels）

記者董美琪／綜合報導

中秋節剛結束，因月餅屬於季節性商品，就算各大商家祭出促銷手段，每年仍有不少滯銷庫存。知情人士透露，這些賣不完的月餅最終去向多樣，除了作為員工福利外，也可能流入臨期商品市場，甚至成為飼料加工原料。

根據陸媒《深藍財經》報導，北京一間連鎖超市員工指出，中秋當天只營業半天，未售出的月餅隔天就必須退回廠商。即使節日當天推出「買一送一」等優惠，仍難以全數清空庫存。

河南某月餅工廠則透露，若節慶過後仍有剩餘產品，會以原價三折甚至更低批給附近超市，讓業者以「清倉特賣」方式處理；部分企業乾脆發給員工當福利，減少浪費。

此外，近年興起的「臨期月餅市場」也成為出路之一。河北一位中盤商表示，接近保質期但仍可食用的月餅，每噸收購價約1500元人民幣（約新台幣6400元），仍具一定轉售空間。

至於完全滯銷的月餅，部分會被賣給飼料廠，每噸約500元人民幣（約新台幣2100元），經過加工後成為動物飼料原料，成為「食物循環利用」的一環。

對於已過期的產品，中國央視指出，依法須由主管單位集中回收並進行「染色、毀形」處理，避免再流入市面或被用於再製食品。

不過，網路上也流傳有廠商「回收再利用」的傳聞，有人爆料部分月餅會被粉碎後當作次年新餅的餡料，「今年吃的是去年的餡，明年吃今年的餡」，引起不少民眾對食品安全的疑慮與討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
101國慶煙火震撼升空！
日正妹偶像朝聖「高雄90元牛肉麵」　釣出一票內行曝光店址
北市府缺工超過8000人！　人事處曝：國考人數下降
通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻　真的是本人！
川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮痛批
花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中秋「月餅賣不完」去哪了？　內行曝3種最終去向

快訊／賴清德國慶談「擴軍備戰」　國台辦：葬送台灣經濟命脈帶來災難

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」還翻肚　遊客笑：要飲控

川習會前中國重拳管制稀土出口　分析：勒索戰術

陸對高通展開反壟斷調查　稱收購Autotalks未申報

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

孕婦被老公推下懸崖奇蹟生還　努力6年「終於離婚」創中國首例

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

陸「證券教父」管金生逝世　因做空暴虧跌落神壇

金庸曾住11年！港最貴豪宅「山頂道1號」傳命案　31歲菲傭陳屍屋內

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

中秋「月餅賣不完」去哪了？　內行曝3種最終去向

快訊／賴清德國慶談「擴軍備戰」　國台辦：葬送台灣經濟命脈帶來災難

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」還翻肚　遊客笑：要飲控

川習會前中國重拳管制稀土出口　分析：勒索戰術

陸對高通展開反壟斷調查　稱收購Autotalks未申報

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

孕婦被老公推下懸崖奇蹟生還　努力6年「終於離婚」創中國首例

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

陸「證券教父」管金生逝世　因做空暴虧跌落神壇

金庸曾住11年！港最貴豪宅「山頂道1號」傳命案　31歲菲傭陳屍屋內

快訊／大樂透槓龜下期上看2.8億元　百萬大紅包「開出1組」剩19組

「泰國梁朝偉」萬洛《有用的鬼》背部全裸露屁　羞認：床戲真的很激烈

《哆啦A夢》電影客語版胖虎配音員是他！　入圍廣播金鐘…真面目曝光

美參議院通過AI晶片法案！要求輝達、超微優先供貨美企

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

川普擦肩2025諾貝爾和平獎　白宮批：把政治置於和平之上

日正妹偶像朝聖「高雄90元牛肉麵」　釣出一票內行曝光店址

賈永婕喊「快卡位」！　台北101國慶煙火今晚22：00震撼升空

中秋「月餅賣不完」去哪了？　內行曝3種最終去向

中國不爽賴清德國慶演說嗆顛倒黑白　外交部反擊：正視歷史事實

【撞擊瞬間曝光】BMW高速「炸進茶葉行」睡夢中母死子傷

大陸熱門新聞

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

快訊／賴清德國慶談「擴軍備戰」　國台辦：帶來災難

48歲男地下室刷油漆「中毒身亡」

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

陸國安部又公布3名台獨水軍個資

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

婚禮當天墜河失聯！陸新郎遺體卡河床被尋獲

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：不當狗解禁不了

更多熱門

相關新聞

汪偷吃貢品蛋黃酥　差點誤會虎爺

汪偷吃貢品蛋黃酥　差點誤會虎爺

中秋節除了吃月餅、烤肉，同時也是祭拜家中神明的節日。網友Cyanna在拜拜時發現，放在神桌下給虎爺的整盒蛋黃酥怎麼一下只剩3顆，差點以為是神明顯靈，結果是家裡的博美「碰糖」自己偷吃，一下嗑掉5顆吃的肚子圓滾滾。

嫌毒品純度不佳約談判　助陣的遭刺身亡

嫌毒品純度不佳約談判　助陣的遭刺身亡

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

踹飛逼讓坐白髮婦！年輕人中秋連假低調到案

踹飛逼讓坐白髮婦！年輕人中秋連假低調到案

62歲啃老男不滿母烤肉過節　持刀揚言砍全家

62歲啃老男不滿母烤肉過節　持刀揚言砍全家

關鍵字：

中秋節月餅

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

即／諾貝爾和平獎得主出爐！

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面