中秋「月餅賣不完」去哪了？　內行曝3種最終去向

▲月餅賣不完怎麼辦？回收流向曝光。（圖／Pexels）



記者董美琪／綜合報導

中秋節剛結束，因月餅屬於季節性商品，就算各大商家祭出促銷手段，每年仍有不少滯銷庫存。知情人士透露，這些賣不完的月餅最終去向多樣，除了作為員工福利外，也可能流入臨期商品市場，甚至成為飼料加工原料。

根據陸媒《深藍財經》報導，北京一間連鎖超市員工指出，中秋當天只營業半天，未售出的月餅隔天就必須退回廠商。即使節日當天推出「買一送一」等優惠，仍難以全數清空庫存。

河南某月餅工廠則透露，若節慶過後仍有剩餘產品，會以原價三折甚至更低批給附近超市，讓業者以「清倉特賣」方式處理；部分企業乾脆發給員工當福利，減少浪費。

此外，近年興起的「臨期月餅市場」也成為出路之一。河北一位中盤商表示，接近保質期但仍可食用的月餅，每噸收購價約1500元人民幣（約新台幣6400元），仍具一定轉售空間。

至於完全滯銷的月餅，部分會被賣給飼料廠，每噸約500元人民幣（約新台幣2100元），經過加工後成為動物飼料原料，成為「食物循環利用」的一環。

對於已過期的產品，中國央視指出，依法須由主管單位集中回收並進行「染色、毀形」處理，避免再流入市面或被用於再製食品。

不過，網路上也流傳有廠商「回收再利用」的傳聞，有人爆料部分月餅會被粉碎後當作次年新餅的餡料，「今年吃的是去年的餡，明年吃今年的餡」，引起不少民眾對食品安全的疑慮與討論。