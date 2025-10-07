踹飛逼讓坐白髮婦！年輕人中秋連假低調到案：自保才出腳

▲年輕人踹飛婦人中秋連假低調到案，解釋自保才出腳踹人。(圖／翻攝自Threads＠queen7_910、Threads@f731102授權提供）

記者邱中岳／台北報導

北捷一名白髮婦人因逼讓優先席而與一名年輕人爆發衝突，結果遭踹飛，畫面曝光後引發熱議。警方查出，踹人的張姓年輕人自台大畢業2年，5日主動到捷運警察隊說明，表示他是出於保護自己才會出腳踹人，不會對婦人提告。

北捷上月29日下午發生逼讓座引發肢體衝突事件。一名手持多袋物品及一把直立雨傘的婦人，要求身穿裙裝的年輕人讓座，並以手中的袋子敲打對方，坐在優先席上的年輕人起身將婦人踹飛到對面座位上，婦人當場發飆，後來其他旅客上前勸阻。

遭踹的73歲曾姓婦人後來因為竊盜遭通緝，被警方查緝到案，但捷運警察隊遲遲聯繫不上踹飛婦人的年輕人，因此發通知書告知其13日前到案說明，張姓年輕人事後主動聯繫警方，並在中秋節連假期間低調前往捷運警察隊製作筆錄。

據悉，張姓年輕人在5日下午1時許，主動前往北市捷運警察隊到案說明，表示因為老婦人口氣很差，且不斷用袋子撞他的膝蓋，所以出於保護自己才會出腳踹人，事後並沒有要對婦人提出任何告訴，也沒有前往醫院驗傷。

捷運警察隊在製作完雙方的筆錄之後，依照婦人下車的地點為大同區，所以本案會依照《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆者」，轉交大同分局進行裁處。