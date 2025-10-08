　
社會 社會焦點 保障人權

夜衝抓紅蟳變失蹤案！雲林男受困消波塊　警廣播尋人救回

▲原本只是抓紅蟳的休閒行程，卻意外變成警民聯手的夜間救援行動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲原本只是抓紅蟳的休閒行程，卻意外變成警民聯手的夜間救援行動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

夜探海堤抓紅蟳驚魂！雲林麥寮兩名好友夜間相約抓紅蟳，沒想到天色漆黑、潮聲拍岸，其中一人卻在消波塊間迷路失聯，情急之下，另一人趕緊報警求助。台西分局麥寮分駐所警員深夜趕往現場，憑著微弱的手電光與廣播聲，終於在海釣場附近聽見微弱呼喊，順利尋回受困男子，化解一場深夜驚魂。

事發於晚間10點多，報案男子氣喘吁吁地向警方揮手大喊：「在這裡！快來救我朋友！」他表示，當晚與友人結伴前往麥寮施厝寮大排水溝後安海堤抓紅蟳，兩人起初還有說有笑，一起往同方向前進，不料友人突然指著遠處說：「那邊好像有一隻，我過去看看。」沒想到一去不回，黑夜中四下無光、浪聲拍打，報案男子喊破喉嚨都沒有回應，擔心出事又不敢貿然前進，只能在原地焦急等待，最後撥打110請求警方協助。

員警邱柏凱、蔡珍玲抵達後，立刻展開地毯式搜尋，並以廣播喊著：「先生，你在哪裡？」警車緩緩沿著海堤前進，夜風呼嘯、視線幾乎全黑。就在接近海釣場時，警員隱約聽見遠處傳來回應聲，立即下車拿著手電筒沿著消波塊搜尋，終於看見一名男子揮著手大喊：「在這裡！」原來他誤入複雜的消波塊區域，繞了半天失去方向感，還因忘了帶手機無法求援，只能被困在原地。

男子獲救後激動表示：「我真的迷路了，不知道東西南北，還好警察來，不然要等到天亮了！」他與友人連聲向警方道謝，結束這場驚險的夜間冒險。台西分局提醒民眾，夜間前往海邊務必注意安全，切勿單獨進入照明不足或地形複雜的區域，萬一迷路可尋找明顯地標，如電線桿編號或廣告牌，並立即報警求助，也可利用反光物品或拍打聲音協助救援人員辨識位置，避免危險再度發生。

 

10/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地
快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157
LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務
「時速149改成151」硬開高額罰單　國道警惡整飆仔...結
快訊／黑心豬腸確定重罰5400萬！

相關新聞

雲林完成首例器官捐贈　醫療能量全面升級

雲林完成首例器官捐贈　醫療能量全面升級

台大醫院雲林分院今（8）日舉行「器官移植醫學中心」揭牌典禮，象徵雲林地區醫療發展的重要里程碑。隨著五大醫療支柱的全面建置完成，雲林分院不僅具備醫學中心級的照護能量，更展現深耕偏鄉、守護雲嘉南鄉親健康的決心。

林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也是挑戰

林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也是挑戰

張麗善喊「雲林準備好了！」　全運會倒數登場

張麗善喊「雲林準備好了！」　全運會倒數登場

張麗善率團祈福六房媽　盼全運會風調雨順、榮耀雲林

張麗善率團祈福六房媽　盼全運會風調雨順、榮耀雲林

火光千盞照庄頭　崙背詔安客庄迎暗境

火光千盞照庄頭　崙背詔安客庄迎暗境

台西警分局雲林麥寮鄉

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

