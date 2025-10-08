夜衝抓紅蟳變失蹤案！雲林男受困消波塊　警廣播尋人救回

▲原本只是抓紅蟳的休閒行程，卻意外變成警民聯手的夜間救援行動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

夜探海堤抓紅蟳驚魂！雲林麥寮兩名好友夜間相約抓紅蟳，沒想到天色漆黑、潮聲拍岸，其中一人卻在消波塊間迷路失聯，情急之下，另一人趕緊報警求助。台西分局麥寮分駐所警員深夜趕往現場，憑著微弱的手電光與廣播聲，終於在海釣場附近聽見微弱呼喊，順利尋回受困男子，化解一場深夜驚魂。

事發於晚間10點多，報案男子氣喘吁吁地向警方揮手大喊：「在這裡！快來救我朋友！」他表示，當晚與友人結伴前往麥寮施厝寮大排水溝後安海堤抓紅蟳，兩人起初還有說有笑，一起往同方向前進，不料友人突然指著遠處說：「那邊好像有一隻，我過去看看。」沒想到一去不回，黑夜中四下無光、浪聲拍打，報案男子喊破喉嚨都沒有回應，擔心出事又不敢貿然前進，只能在原地焦急等待，最後撥打110請求警方協助。

員警邱柏凱、蔡珍玲抵達後，立刻展開地毯式搜尋，並以廣播喊著：「先生，你在哪裡？」警車緩緩沿著海堤前進，夜風呼嘯、視線幾乎全黑。就在接近海釣場時，警員隱約聽見遠處傳來回應聲，立即下車拿著手電筒沿著消波塊搜尋，終於看見一名男子揮著手大喊：「在這裡！」原來他誤入複雜的消波塊區域，繞了半天失去方向感，還因忘了帶手機無法求援，只能被困在原地。

男子獲救後激動表示：「我真的迷路了，不知道東西南北，還好警察來，不然要等到天亮了！」他與友人連聲向警方道謝，結束這場驚險的夜間冒險。台西分局提醒民眾，夜間前往海邊務必注意安全，切勿單獨進入照明不足或地形複雜的區域，萬一迷路可尋找明顯地標，如電線桿編號或廣告牌，並立即報警求助，也可利用反光物品或拍打聲音協助救援人員辨識位置，避免危險再度發生。