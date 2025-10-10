金庸曾住11年！港最貴豪宅「山頂道1號」傳命案　31歲菲傭陳屍屋內

▲山頂道1號發生命案。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

香港超級豪宅「山頂道1號」近日傳出命案，警方證實，一名31歲菲律賓籍女傭8日早上，在房內輕生，事件發生於上午7時35分，女傭被發現時已無反應，救護人員到場後當場宣告不治。公開資料顯示，「山頂道1號」曾為武俠小說家金庸的住所。

據《星島日報》報導，事發單位為著名豪宅「山頂道1號」，物業坐落於香港最高級住宅區之一，歷來名人富商雲集。有地產代理指出，涉事豪宅因出現命案，將列入「凶宅」名單，以其高昂市值計算，成為全港最貴凶宅。

▲▼「山頂道1號」恐成最貴凶宅。（圖／翻攝自微博）

資料顯示，該物業現任業主為有「重慶李嘉誠」之稱的企業家張松橋。據悉，張松橋近年積極投資香港地產市場，持有多處高價豪宅與商廈物業。

山頂道1號早年由美國駐港領事館持有，1981至1983年間，因香港樓市低迷，領事館陸續以低價出售5幅地皮，套現約1.205億港元，其中一幅即為山頂道1號，當年售價約2400萬港元。

▲金庸與妻子曾住在「山頂道1號」11年。（圖／翻攝自微博）

1985年，武俠小說泰斗查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1200萬港元購入該處，居住長達11年。1996年，金庸夫婦以1.96億港元轉售予品質國際主席李同樂旗下公司。

李同樂購入後原計劃拆卸原有兩層大宅重建新屋，但1997年亞洲金融風暴爆發，公司財務陷入困境，建屋計畫最終擱置。山頂道1號因此成為香港房產史上最具話題性的豪宅之一，如今因命案再度引起關注。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995