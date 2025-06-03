　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華山「武俠藝術節」登場！園區化身大型江湖　觀眾成俠客

▲▼華山將於6月7日舉行「2025華山武俠藝術節」，當天全園區啟動「武俠模式」，帶來沉浸式戶外演出《城市武俠》。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

▲華山舉行「2025華山武俠藝術節」，當天全園區啟動「武俠模式」，帶來沉浸式戶外演出《城市武俠》。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

記者林育綾／台北報導

金庸筆下的武林世界，將在台北華山1914文化創意產業園區再現！延續《百年金庸 無盡江湖》特展，華山將於6月7日舉行「2025華山武俠藝術節」，當天全園區啟動「武俠模式」，以沉浸式戶外演出為主軸，成為大型江湖劇場，邀觀眾化身當代俠客參與。

「2025華山武俠藝術節」以沉浸式戶外演出《城市武俠》為主軸，以金庸經典為靈感，將整座華山園區化身為大型江湖劇場，觀眾也踏入虛實交錯的江湖世界，化身為當代俠客，巡遊、尋寶挑戰，親身參與劇情與任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼華山將於6月7日舉行「2025華山武俠藝術節」，當天全園區啟動「武俠模式」，帶來沉浸式戶外演出《城市武俠》。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

▲「2025華山武俠藝術節」以沉浸式戶外演出《城市武俠》為主軸。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

演出由世界馬戲金牌蔡宏毅、世界太極金牌孫家閎聯手策展，集結神劍藝術、即將成真火舞團，還有眾多台灣表演藝術者，包括舞伶楊立微、環舞藝術家陳萱丞、結合街舞與軟骨功的陳聖崴、普琈門樂團、辛亥國民小學武術隊等，從武術、馬戲、舞蹈、特技，到搖滾弦樂，跨域共演，打造獨具時代感的「江湖混種場景」。

活動現場將設置多個展演場景，包括「黑木崖千層野台」、「光明頂攻防」、「日月神教寶座」、「金庸茶館」等，觀眾可自由穿梭各處，參與角色互動與任務挑戰。當天還可索取「尋寶圖」，完成集章，即可兌換限量紀念小物「闖王軍刀」，打造全民參與的江湖盛典。

▲▼華山將於6月7日舉行「2025華山武俠藝術節」，當天全園區啟動「武俠模式」，帶來沉浸式戶外演出《城市武俠》。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

▲當天全園區啟動「武俠模式」，民眾不僅是觀眾，更是江湖故事的共同創作者。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

華山1914文創園區表示將以實驗性、多元性為核心，讓藝術走入生活、表演介入空間。此次藝術節即為「城市劇場」的具體實踐，結合多點演出、跨域創作、互動遊戲，讓民眾不僅是觀眾，更是江湖故事的共同創作者。未來也將持續推動戶外展演、新媒體創作、藝文對談、文創市集。

6月7日當天，華山1914文化創意產業園區將全面開啟「武俠模式」，從主舞台到園區各角落，都是江湖現場，喜歡展演活動、武俠愛好者、文化探險者，都能在當天一起化身當代俠者踏入劇情。

2025 華山武俠藝術節《城市武俠》
日期｜2025年6月7日(六)
時間｜13:00 – 17:30
集合｜華山1914文化創意產業園區 樹前草地

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
呂捷進化了！拉短褲曬「下盤成果照」　全場狂調侃：AI氾濫了
88歲阿北無照逆向上國道！　釀3車追撞
姊弟豪宅洗錢80億！戴勞力士開BMW　買黃金房產
快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報　一路下到深夜
桌協連選手名字都寫錯！　黃捷批巨嬰：迂腐程度讓人開眼界
拖吊業者上百車包圍交通部！掛棺材抗議
「天空之鏡」斷魂！高中生曾想休學養家　親人跪地披校服
快訊／前綠委遭搜索　約談多人到案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報響！大雷雨轟花蓮　警戒區曝

珍珠海岸產業升級啟動！攜手共創永續觀光 6/17、18說明會登場，業者報名倒數中！

深夜掛急診「卻沒病房」　他待到隔天...見20人排隊等住院

火鍋店「自備容器外帶」被店員兇！她錯愕：是單點的欸

呂捷進化了！拉短褲曬「下盤成果照」　全場狂調侃：AI氾濫了

旅客搭車太冷怒罵車長　台鐵擬制定列車冷氣溫度指引

快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報　一路下到深夜

你有耐心還是脾氣來得快？一張圖看穿你的「忍功等級」

華山「武俠藝術節」登場！園區化身大型江湖　觀眾成俠客

癌細胞最怕「1類食物」！醫認證： 抗癌又顧腸道

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

快訊／國家警報響！大雷雨轟花蓮　警戒區曝

珍珠海岸產業升級啟動！攜手共創永續觀光 6/17、18說明會登場，業者報名倒數中！

深夜掛急診「卻沒病房」　他待到隔天...見20人排隊等住院

火鍋店「自備容器外帶」被店員兇！她錯愕：是單點的欸

呂捷進化了！拉短褲曬「下盤成果照」　全場狂調侃：AI氾濫了

旅客搭車太冷怒罵車長　台鐵擬制定列車冷氣溫度指引

快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報　一路下到深夜

你有耐心還是脾氣來得快？一張圖看穿你的「忍功等級」

華山「武俠藝術節」登場！園區化身大型江湖　觀眾成俠客

癌細胞最怕「1類食物」！醫認證： 抗癌又顧腸道

《黑澀會》米奇臨盆倒數！洋男友送「生產禮物超寵」：妳開心都沒預算

墾丁8日滿茶古道1日遊　品嚐特有大果藤榕愛玉

邊荷律遭爆球場惡行「罵哭工讀生」吐心聲！　經紀人揭實情：已找律師

快訊／國家警報響！大雷雨轟花蓮　警戒區曝

與民間搶人才！　卓榮泰宣布6月起給公職獸醫師每月最高3萬獎金

第三場說明會登場！　斗六西市場改善工程邁入溝通關鍵期

政院刪補助款立院財委會出手了！　明邀22縣市政府共商補助款案

王嘉爾、Stray Kids都邀合作！　MILLI登上Coachella「舞台上吃芒果糯米飯」

川普願為台灣冒險動武？　分析：外交也「嘴硬手軟」不只關稅

新冠混流感逆襲！醫揭6月高峰警訊「這波燒得快」

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

生活熱門新聞

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

呂秋遠小孩生母直播　女律師坦言不合常情

女星疑帶「胚胎蛋」回台　黃捷：防檢署調查中

快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

快訊／線狀對流接近！　鄭明典示警「將有狂風暴雨」

「全台一片橘紅」　雨最多時間曝

尪過世「太太未必能獨得財產」　頂客族必知5遺產問題

男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手

明降7℃！　全台防劇烈天氣

他只對你例外！12星座的「偏愛對象」大解析

更多熱門

相關新聞

雲林古坑華山好漢坡步道8月完工

雲林古坑華山好漢坡步道8月完工

為提升古坑鄉華山地區步道安全及休憩設施的舒適，雲林縣政府補助古坑鄉公所526.4萬元經費進行修繕，預計今年8月完工，昨（13）日下午縣長張麗善、城鄉處長林長造、鄉長林慧如及村長李國和等與鄉親一同會勘步道現況，由城鄉處進行工程簡報，並了解鄉親的意見。  

周末華山朝聖地標　美照禮物拿滿

周末華山朝聖地標　美照禮物拿滿

3大人氣IP降臨華山！亮點一次看

3大人氣IP降臨華山！亮點一次看

華山春遊必逛！吉卜力展、吉伊卡哇快閃店

華山春遊必逛！吉卜力展、吉伊卡哇快閃店

「魔法吉伊卡哇」華山登場！

「魔法吉伊卡哇」華山登場！

關鍵字：

武俠藝術節華山華山1914文化創意產業園區金庸武俠

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面