華山「武俠藝術節」登場！園區化身大型江湖　觀眾成俠客

▲華山舉行「2025華山武俠藝術節」，當天全園區啟動「武俠模式」，帶來沉浸式戶外演出《城市武俠》。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

記者林育綾／台北報導

金庸筆下的武林世界，將在台北華山1914文化創意產業園區再現！延續《百年金庸 無盡江湖》特展，華山將於6月7日舉行「2025華山武俠藝術節」，當天全園區啟動「武俠模式」，以沉浸式戶外演出為主軸，成為大型江湖劇場，邀觀眾化身當代俠客參與。

「2025華山武俠藝術節」以沉浸式戶外演出《城市武俠》為主軸，以金庸經典為靈感，將整座華山園區化身為大型江湖劇場，觀眾也踏入虛實交錯的江湖世界，化身為當代俠客，巡遊、尋寶挑戰，親身參與劇情與任務。

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▲「2025華山武俠藝術節」以沉浸式戶外演出《城市武俠》為主軸。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

演出由世界馬戲金牌蔡宏毅、世界太極金牌孫家閎聯手策展，集結神劍藝術、即將成真火舞團，還有眾多台灣表演藝術者，包括舞伶楊立微、環舞藝術家陳萱丞、結合街舞與軟骨功的陳聖崴、普琈門樂團、辛亥國民小學武術隊等，從武術、馬戲、舞蹈、特技，到搖滾弦樂，跨域共演，打造獨具時代感的「江湖混種場景」。

活動現場將設置多個展演場景，包括「黑木崖千層野台」、「光明頂攻防」、「日月神教寶座」、「金庸茶館」等，觀眾可自由穿梭各處，參與角色互動與任務挑戰。當天還可索取「尋寶圖」，完成集章，即可兌換限量紀念小物「闖王軍刀」，打造全民參與的江湖盛典。

▲當天全園區啟動「武俠模式」，民眾不僅是觀眾，更是江湖故事的共同創作者。（圖／華山1914文化創意產業園區提供）

華山1914文創園區表示將以實驗性、多元性為核心，讓藝術走入生活、表演介入空間。此次藝術節即為「城市劇場」的具體實踐，結合多點演出、跨域創作、互動遊戲，讓民眾不僅是觀眾，更是江湖故事的共同創作者。未來也將持續推動戶外展演、新媒體創作、藝文對談、文創市集。

6月7日當天，華山1914文化創意產業園區將全面開啟「武俠模式」，從主舞台到園區各角落，都是江湖現場，喜歡展演活動、武俠愛好者、文化探險者，都能在當天一起化身當代俠者踏入劇情。

2025 華山武俠藝術節《城市武俠》

日期｜2025年6月7日(六)

時間｜13:00 – 17:30

集合｜華山1914文化創意產業園區 樹前草地