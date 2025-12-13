　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東流浪漢持刀追學生！他嚇壞打給爸爸：我剛剛被追殺

▲▼校慶活動驚傳持刀闖入，屏東警3分鐘壓制醉漢。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲流浪漢持刀追逐學生、學童，恐怖的事件引發討論。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東縣屏東市路一帶13日發生疑似持刀追逐案件，一名高中男學生與女同學下午遭疑似遊民的男子持刀猛追，恐怖的事件在網路上引發議論。對此，學生的家屬也出面還原案件全程，恐怖的事件令人捏了把冷汗。

學生的父親在臉書上轉述孩子的說法，該名男子將刀具反手持握、刀刃朝下，疑似鎖定男學生追逐。兩人迅速奔向國小校門避難，當時校內正值校慶活動期間的用餐時段，尚未進行下午活動。女學生先行跑上2樓躲避，男學生則在校園內遭追逐，過程中一邊奔逃一邊撥打電話報警求助。

男學生最後躲進校內保健室向校護求救，校護人員隨即將現場可見的學童共6人帶入保健室避難，連同校護與男學生共8人將門反鎖，並以身體頂住房門。嫌疑男子一度在保健室外徘徊，透過窗戶試圖搜尋目標。

轄區警方獲報後迅速趕抵現場，成功將疑似是遊民的男子制伏，並且帶回派出所。而學生家長直到孩子致電，告知「我剛被追殺」，才知發生如此恐怖的事件。

學生家長事後表示，事件發生地點鄰近屏東公園與國小，當天人潮眾多，所幸學生反應迅速、即時報警，並在校方人員協助下平安脫身，未造成任何人員受傷。家長也呼籲，應提醒孩子隨時保持警覺，遇到危險第一時間以逃離、求救與報警為優先，以確保自身安全。

 
12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

旅遊禁令滿月「中國旅行社反而更慘」　日媒點出1關鍵
快訊／急凍冷風狂吹！全台16縣市發布「強風特報」氣象署示警了
恐怖男持刀猛追學生！他嚇壞打給爸爸：我剛剛被追殺

屏東持刀追逐流浪漢校園安全學生逃生

