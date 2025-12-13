　
社會 社會焦點 保障人權

新北男龍鳳巖健行失蹤！跌下山坡受困3天　倒臥樹叢神奇獲救

▲警消接連3天搜尋，今天順利尋獲跌入山坡的陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消接連3天搜尋，趕在冷氣團來前，今天順利尋獲跌入山坡的陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市五股區一名患有失智症的男子，日前沒帶手機獨自離家，遲遲未返家失去聯繫，家人急忙報警處理；警方調閱監視器，發現男子往龍鳳嚴進入山區，隨即展開搜救，出動搜救犬接連兩天都未能尋獲，今天（13日）中午傳出好消息，搜救人員在樹叢間發現尋獲男子，生命徵象穩定，立即將他送往醫院觀察。

據了解，患有糖尿病、高血壓及輕微失智症的67歲陳姓男子，與家人同住在新北五股民義路一帶，本週三（10日）中午12時許，陳男如同往常到附近龍鳳巖步道登山運動，但出門時卻忘記帶手機；晚間家人發現陳男遲未返家，又無法聯繫上，前天（11日）凌晨隨即前往警局報案。

▲警消接連3天搜尋，今天順利尋獲跌入山坡的陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消發現陳男坐在樹叢之中，意識清楚生命徵象穩定。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方立即調閱監視器，發現陳男進入龍鳳巖山區後，就未發現下山的身影，初步研判在山區迷路，立即轉報119通知警消協尋；天色漸亮時，新北消防局第二大隊大隊長曾天柔率隊上山搜尋，透過廟方監視器確認，陳男確實進入山區，隨即對山區步道、小徑，並且出動搜救犬（KIKI）展開地毯式搜索。

搜救人員先針對陳男可能會行經的路線尋找，經一天搜尋並未發現；昨天（12日）除依照原先搜尋路線外，並沿登山步道至外寮路範圍擴大搜索，仍未發現陳男行蹤。今天（13日）早上，搜救人員不放棄的持續搜尋，早上10時許搜救犬KIKI在山徑旁約50公尺處，發現拖鞋經家屬確認為陳男所有。

▲警消接連3天搜尋，今天順利尋獲跌入山坡的陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男僅手指扭傷並出現脫水現象，由救護車送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

搜救人員得知士氣為之一振，出動空拍機、搜救犬針對週遭搜尋，於不遠處發現陳男倒臥於樹叢中，經檢驗陳男除手指扭傷，身上有些許擦、挫傷，但意識清楚，生命徵象穩定，也因連日未飲水進食，出現些許脫水現象。

陳男向救援人員描述，當天進入山區後，走在平時習慣的山徑上，就突然跌下山坡，呼救未果又沒帶手機，只好躲在樹叢內待援，但對於這3天如何渡過，卻表示無法清楚記得。

警消隨即將陳男固定於擔架上，搬運下山送上救護車，送往淡水馬偕醫院治療，並通知家屬前往；家屬不斷向搜救人員感謝，在首波冷氣團即將到來，即時尋獲陳男，否則後果不堪設想。

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台北飛日本航班　行動電源爆炸！機上畫面曝
日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5
廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻
台鐵副站長車禍昏迷！甜美笑容留印象　鏟子超人集氣求行車紀錄器

