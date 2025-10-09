韓國瑜國慶晚會感性喊話：明天國慶日一起舉著國旗大唱國歌

▲韓國瑜國慶晚會致詞。（圖／慶籌會）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雙十國慶晚會今天（9日）在台中圓滿劇場舉行，現場人潮爆滿，節慶氣氛濃厚。對此，立法院長韓國瑜致詞時表示，希望每個國民都能親眼看到這面美麗的國旗，在國慶日高唱國歌，感謝先輩犧牲奉獻，追求民主自由平等。

韓國瑜在台中國慶晚會上，以國際慶籌備委員會主任委員身分，向現場及海內外來賓致意。他表示，能與大家共慶國慶，感到非常榮幸。他強調，無論僑胞身處何地，始終不會忘記自己的根在台灣，感謝僑胞對台灣的關心與付出，「風箏再燦爛，永遠記得手掌心的根源。華僑在海外再風光，也不會忘記台灣。」

韓國瑜分享，半個月前率三黨國會議員赴日本訪問，見到許多僑胞積極投入救災或捐助，讓他深受感動。他說，無論回台或身在海外，僑胞都展現出對台灣的熱愛與責任感，這份心意值得大家鼓掌致敬。

他也提到，今年不僅是辛亥革命紀念週年，同時也是對日抗戰80週年。他呼籲國人珍惜國旗，認同其象徵民主、自由和人權的價值，「在這裡，我們希望每一個國民都能夠親眼看到這一面美麗的國旗，大家一起在明天國慶日舉著國旗、大聲唱出中華民國的國歌，讓我們一起感謝我們的先輩拋頭顱灑熱血，不計一切的代價追求民主自由平等的中華民國」。

活動現場由台中市長盧秀燕及市府團隊規劃，韓國瑜肯定晚會成功融合國家精神、台灣文化與在地風俗，展現台灣多元文化的自信。他也感謝各政黨、立法院及所有僑胞朋友，表示立法院願意成為僑胞最堅實的後盾，期盼大家將立法院視為聯絡的平台，讓台灣這個娘家為僑胞提供溫暖與力量。

最後，韓國瑜呼籲大家共同努力，讓台灣成為充滿陽光與熱情的島嶼，在世界舞台發光發熱。他再次感謝台中市政府、遠道而來的僑胞及國人同胞，祝福中華民國生日快樂。