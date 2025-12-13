長輩從醫院回家「8分鐘收8紅單」挨罰8700　鄉代抱不平

▲彰化秀水鄉鄉民代表吳泳慧，昨日在臉書社團PO文並反思現行交通設計與執法方式 。（圖／翻攝臉書「愛秀水說秀水」）

記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導

彰化秀水鄉一名長輩從醫院返家，短短8分鐘內就收到8張交通違規罰單，且地點、時間幾乎集中重疊。鄉民代表吳泳慧在臉書發文質疑現行交通設計與執法方式，並附上罰單照片引發討論。警方表示，經調閱相關影像確認行為人違規屬實無議。

彰化秀水鄉鄉民代表吳泳慧昨(12)日在臉書社團「愛秀水說秀水」發文，以「長輩交通安全不能忽視」為題，並附上一張桌上擺滿8張罰單的照片，指出一位長輩日前從醫院返家，短短8分鐘內竟收到8張交通違規罰單，違規地點集中在同一路段，時間也幾乎重疊。吳泳慧質疑「如此的交通設計與執法方式，是否需要更貼近民眾生活？」

PO文一出，立即引發網友熱議，有網友表示，「檢舉的人還真缺德」、「這樣故意檢舉連續開罰他人真的很可惡」、「真想知道檢舉人是誰，他用什麼心情去拍照的？」但也有網友持不同意見表示，「阿就不要違規啊」、「強烈建議搭車」，認為不管是否為長輩，既然上路就必須遵守交通規則。

警方表示，調閱相關監視器影像並檢視檢舉人行車紀錄器，確認行為人違規屬實。彰化市路段多為轉彎時不打方向燈；秀水鄉則以不依標線行駛為主。統計違規項目包括不打方向燈6件，每件罰款1200元，共7200元；不依標線行駛，罰款600元；停等紅燈超越停止線，罰款900元，累計罰款8700元。