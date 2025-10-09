「賴清德要來耶！」洋裝女粉找不到國慶晚會入口爆哭

記者白珈陽／台中報導

雙十國慶晚會今天（9日）在台中圓滿劇場舉行，現場人潮爆滿，節慶氣氛濃厚，總統賴清德、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜也接續於台上致詞，祝福台灣國泰民安。活動場地外面發生一個小插曲，1名女子疑因找不到會場入口看國慶表演，在人行道上大哭大鬧；另有1對日本僑胞夫婦，70多歲的丈夫疑因人潮眾多感到身體不適，在轄區第四警分局協助下離開現場，幸無大礙。

▲女子（中）疑因找不到會場入口看國慶表演，在人行道上大哭大鬧。（圖／記者白珈陽攝）



晚間6時許，1名身穿黑色洋裝的女子疑因找不到國慶會場入口，在圓滿劇場人行道上哭鬧，引起路人側目。女子哭喊，「總統要來耶！我有選他，盧秀燕我也有投」，女子還說，有人把她當成街友，1名女警趕緊安慰，「你這麼漂亮，怎麼可能是街友！」

▲女子哭喊「總統要來耶！我有選他，盧秀燕我也有投。」（圖／記者白珈陽攝）



據了解，女子疑搞混工作人員指引，無法順利進入會場，著急到情緒失控大鬧，經警方安撫，表示要協助女子進場，但遭女子拒絕，最後女子自行搭乘計程車離去。

此外，疑因國慶晚會人潮擁擠，1名由妻子陪同的70多歲日本僑胞老翁，突感到體力不支、身體不適，在場員警立刻上前關心，並協助代叫計程車，讓該對夫妻平安離開。

▲日本僑胞老翁（圖右）感到身體不適，由警方協助搭計程車離去。（圖／記者白珈陽翻攝）

