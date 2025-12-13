　
社會 社會焦點 保障人權

早餐妹煮奶茶「碰1聲」機車被撞倒　竟是白色賓士肇事還落跑

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區今天（13日）清晨5時許，一輛白色賓士車行經八德街時，車頭突然向右偏移，撞上停放路邊的一台偉士牌機車，但駕駛未立即停車察看，反而加速逃離現場。機車車主發現愛車被人撞倒，隨即撥打110報案，警方目前已傳喚車主前來說明，進一步釐清駕駛身分，以及當時情況。

據了解，無辜挨撞的機車車主26歲涂姓女子，今晨到新莊八德街一間早餐店上班，涂女在預備餐點煮奶茶時，突然聽見店外發出「碰」的巨響，隨即放下手邊工作查看，發現停在店外的愛車，被撞飛倒在地上，卻沒發現肇事的車輛及駕駛身影，氣得涂女立即撥打110報案。

▲白色賓士撞飛路旁機車，竟未停車察看而加速逃離。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲白色賓士撞飛路旁機車，駕駛竟未停車察看反而加速逃離現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，調閱監視器發現，肇事車輛為一輛白色賓士車，沿著八德街往龍安路方向直行，不明原因向右偏移撞倒機車後，未依規定停車處置而加速逃離現場；警方調查，該賓士車主為一名男性，目前已通知到案說明，釐清肇事駕駛身分後，將依違反道交條例，處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

▲白色賓士撞飛路旁機車，竟未停車察看而加速逃離。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲涂女發現愛車遭撞倒，肇事駕駛竟然逃離現場，氣得報警處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲白色賓士撞飛路旁機車，竟未停車察看而加速逃離。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲白色賓士駕駛撞到機車外，還毀損路旁花盆，警方已通知車主前來說明。（圖／記者陸運陞翻攝）

