「95加滿」誤加柴油！害車子引擎毀了　加油站和員工要賠26萬

▲邱姓女子開車前往加油，原欲加95汽油，卻遭員工誤加成柴油導致引擎受損。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者潘鳳威／基隆報導

基隆一名邱姓女子到加油站加油，跟員工說「95加滿」卻被加成柴油，造成愛車引擎受損，向加油站求償包含修車費與價值減損費，合計73萬餘元。基隆地院認定加油站及員工有過失，須連帶賠償修車費26萬1975元給邱女，其餘車輛減損請求駁回。

判決書指出，邱姓女子於2024年12月17日中午12時許，開著愛車前往北基加油站基隆二站加油，明確告知簡姓員工「95加滿」，未料簡員卻誤加成柴油，導致車輛引擎受損。邱女因此提出相關單據，向北基加油站求償維修費用26萬1975元及車輛價值減損47萬5000元，合計求償73萬6975元。

北基加油站表示，據簡姓員工的說法，邱女當時把車停在明確標示「超級柴油」的加油機前，簡員也當場詢問她「加柴油嗎？」邱女僅回應「加滿」，並沒有否認或更正。且市面上車輛品牌款式眾多，員工難以只靠外觀或品牌就判斷是加汽油還是柴油，認為簡員已盡到一般員工應有的注意義務，並不存在過失。

加油站也指出，邱女在加油前沒有主動確認油品種類，簡員加完油後立刻開立發票，發票上清楚標示「超級柴油」，但邱女在拿到發票時也未核對內容，未盡即時確認的責任，認為她對事故造成的損害同樣有過失。

基隆地方法院開庭審理，針對邱女將車輛停等於柴油機前，法院勘驗現場照片後認為，加油島入口方向多種油品標示排列混雜，加油機位置也不易辨識，一般消費者難以清楚分辨油品種類；另北基主張簡員加油前有詢問「加柴油嗎？」而邱女僅回「加滿」一詞，因未能舉證，法院不採信，且法律並未要求消費者必須檢查發票內容以確認油品種類，認定邱女沒有過失。

法院認定，加油站作為專業服務業者，對消費者負有確保加油正確與安全的義務,加錯油事件並非罕見，業者應建立標準化確認流程，例如設置清楚標示牌、雙重確認油品種類。然而，北基加油站未有完善管理或確認機制，員工未盡注意義務，加油站應連帶賠償車輛損害。

不過，關於車輛價值減損部分，法院表示，經汽車修理工業同業公會鑑定，這起事件僅是加錯油，並非事故車，無法鑑定是否有價值減損。邱女提出的估價資料也沒有說明減損依據或計算方式，因此無法採納。最終，基隆地院判決，北基加油站與簡姓員工須連帶賠償邱女修車費26萬1975元。