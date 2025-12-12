　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「全台最兇虎爺」金身失竊！民俗專家示警嚴重下場

▲▼旗山天后宮金虎爺12日遭竊，警方迅速逮捕竊賊。（圖／翻攝臉書／旗山天后宮金虎爺會）

▲旗山天后宮金虎爺12日遭竊，警方迅速逮捕竊賊。（圖／翻攝臉書／旗山天后宮金虎爺會）

記者柯振中／綜合報導

高雄旗山天后宮12日緊急公告，廟內供奉的「吃炮三寸六金虎爺」遭竊，廟方強調「又惹到全台最兇的虎爺，實在不可取」，引發地方熱議。警方調閱監視器迅速鎖定黃姓慣竊並尋獲神像，將其依竊盜罪送辦。由於虎爺曾兩度被偷、竊賊皆因厄運或身體不適而折返，民俗專家廖大乙對此提醒，若誤觸禁忌務必盡速歸還，否則後果恐不堪承受。

旗山天后宮指出，金虎爺於4日下午被男子直接從桌上取走帶走，還被明亮監視器拍得一清二楚。警方獲報後快速比對影像，12日上午11時許即循線在嫌犯住處找回神像，並通知黃姓男子到案說明，全案送交橋頭地檢署偵辦。

▼旗山天后宮金虎爺12日遭竊，警方迅速逮捕竊賊。（圖／翻攝臉書／旗山天后宮金虎爺會）

▲▼旗山天后宮金虎爺12日遭竊，警方迅速逮捕竊賊。（圖／翻攝臉書／旗山天后宮金虎爺會）

該尊金虎爺並非首次遭竊。2015年一名竊賊偷走神像後，連續三晚夢見老虎追逐，心神不寧下主動歸還；2023年另一名李姓男子偷回家後，全身不適，當天即被警方尋獲。兩度竊案的離奇經歷，也讓這尊虎爺獲封「全台最兇」之名。

廖大乙提醒，竊取神明金身可能導致心神不寧、家事不順與疾病纏身，甚至被視為遭天兵天將懲罰。他呼籲，一旦誤觸禁忌務必儘速歸還，否則後果恐更不堪承受。

▼旗山天后宮金虎爺12日遭竊，警方迅速逮捕竊賊。（圖／翻攝臉書／旗山天后宮金虎爺會）

▲▼旗山天后宮金虎爺12日遭竊，警方迅速逮捕竊賊。（圖／翻攝臉書／旗山天后宮金虎爺會）

據了解，虎爺多半供奉於主神桌下，象徵座騎或先鋒，但旗山天后宮的金虎爺因相傳協助平定匪亂，曾獲清朝皇帝敕封，因此得以「登堂入室」供奉於神桌上，地位格外尊崇，也使這起竊案更顯敏感。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市東區「焦糖楓」深夜狂冒濃煙！路人嚇傻停看　警消急到場

「全台最兇虎爺」金身失竊！民俗專家示警嚴重下場

手搖飲老闆疑虐失智柯基！牙醫配偶遭出征　急發聲明：看影片才知

狗仔案記者控「司法追殺黃國昌」　北檢：勿恣意揣測

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

爬坡載貨更實用！扶輪社贈新店戒治所2輛鐵牛車　特教打擊樂團助陣

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

4人攀東卯山抄捷徑迷路！1人滑落30米2人困峭壁　勇消成功救援

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

「蟒蛇當圍巾」掛頸逛街畫面曝　遛寵物蛇被勒！倒地濺血險喪命

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

北市東區「焦糖楓」深夜狂冒濃煙！路人嚇傻停看　警消急到場

「全台最兇虎爺」金身失竊！民俗專家示警嚴重下場

手搖飲老闆疑虐失智柯基！牙醫配偶遭出征　急發聲明：看影片才知

狗仔案記者控「司法追殺黃國昌」　北檢：勿恣意揣測

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

爬坡載貨更實用！扶輪社贈新店戒治所2輛鐵牛車　特教打擊樂團助陣

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

4人攀東卯山抄捷徑迷路！1人滑落30米2人困峭壁　勇消成功救援

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！泰國飯店員工驚見遺體

頭髮最近掉好多！盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：我國若干項目獲排除、調降

日月光信評展望調整！惠譽下修至「穩定」　短期違約評等降至F3

北市東區「焦糖楓」深夜狂冒濃煙！路人嚇傻停看　警消急到場

桃園豪華露營「雙人1泊4食」7999元起　淡水溫泉飯店住房買1送1

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

社會熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

北市加盟主疑虐柯基！牙醫配偶發聲明

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

全台最兇虎爺失竊！廖大乙示警嚴重後果

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

遛蛇意外！26歲男遭蟒纏斷片　清醒道歉

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

即／高雄警抓車手殉職　騎車撞違停貨車身亡

瞬間畫面曝！高雄54歲警抓車手　騎車自撞違停貨車亡

北市東區「焦糖楓」深夜驚傳冒煙！

超狂親友團設局抓壞人　女兒肉身趴車

更多熱門

相關新聞

7男全裸纏綿ing！曼谷警破同志群交趴

7男全裸纏綿ing！曼谷警破同志群交趴

泰國警方破獲一起曼谷群交派對，參與人士在社群軟體X上經營付費色情群組，並將淫趴過程拍下上傳。警方抵達現場時，當場查獲7名男子全身赤裸正在進行集體性行為，並逮捕36歲主謀，同時搜出多盒威而鋼與俗稱Poppers的助興劑（管制藥品亞硝酸酯）。

台中男到處開車門行竊被逮　得手現金花光了

台中男到處開車門行竊被逮　得手現金花光了

夫妻沒熄火下車進超商　竊賊秒偷走還倒車甩車主

夫妻沒熄火下車進超商　竊賊秒偷走還倒車甩車主

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

9月嫩嬰在家　遭XL惡霸犬活活咬死

9月嫩嬰在家　遭XL惡霸犬活活咬死

關鍵字：

金虎爺旗山天后宮神像竊案警方逮捕民俗禁忌

讀者迴響

熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次　醫一掃CT：致命警訊

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

北市加盟主疑虐柯基！牙醫配偶發聲明

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

辛龍復出終於露面臉書劉真照片全刪只留任賢齊

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

最忘恩負義的三大星座！

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面