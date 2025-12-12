「全台最兇虎爺」金身失竊！民俗專家示警嚴重下場

▲旗山天后宮金虎爺12日遭竊，警方迅速逮捕竊賊。（圖／翻攝臉書／旗山天后宮金虎爺會）



記者柯振中／綜合報導

高雄旗山天后宮12日緊急公告，廟內供奉的「吃炮三寸六金虎爺」遭竊，廟方強調「又惹到全台最兇的虎爺，實在不可取」，引發地方熱議。警方調閱監視器迅速鎖定黃姓慣竊並尋獲神像，將其依竊盜罪送辦。由於虎爺曾兩度被偷、竊賊皆因厄運或身體不適而折返，民俗專家廖大乙對此提醒，若誤觸禁忌務必盡速歸還，否則後果恐不堪承受。

旗山天后宮指出，金虎爺於4日下午被男子直接從桌上取走帶走，還被明亮監視器拍得一清二楚。警方獲報後快速比對影像，12日上午11時許即循線在嫌犯住處找回神像，並通知黃姓男子到案說明，全案送交橋頭地檢署偵辦。

▼旗山天后宮金虎爺12日遭竊，警方迅速逮捕竊賊。（圖／翻攝臉書／旗山天后宮金虎爺會）



該尊金虎爺並非首次遭竊。2015年一名竊賊偷走神像後，連續三晚夢見老虎追逐，心神不寧下主動歸還；2023年另一名李姓男子偷回家後，全身不適，當天即被警方尋獲。兩度竊案的離奇經歷，也讓這尊虎爺獲封「全台最兇」之名。

廖大乙提醒，竊取神明金身可能導致心神不寧、家事不順與疾病纏身，甚至被視為遭天兵天將懲罰。他呼籲，一旦誤觸禁忌務必儘速歸還，否則後果恐更不堪承受。

▼旗山天后宮金虎爺12日遭竊，警方迅速逮捕竊賊。（圖／翻攝臉書／旗山天后宮金虎爺會）



據了解，虎爺多半供奉於主神桌下，象徵座騎或先鋒，但旗山天后宮的金虎爺因相傳協助平定匪亂，曾獲清朝皇帝敕封，因此得以「登堂入室」供奉於神桌上，地位格外尊崇，也使這起竊案更顯敏感。