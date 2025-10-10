運將代駕保時捷「撞變電箱引擎蓋變形」車主哭哭　整條街停電

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區今日凌晨發生一起罕見車禍，蘇姓男子替賴男代駕時，疑似身體不適，整輛保時捷往路邊的變電箱衝撞，導致車頭嚴重受損，更導致附近住戶停電。經警方到場後，確定蘇男沒有毒駕、酒駕可能性，但車頭毀損，修車費用恐怕不低。

▲台中一名蘇男替賴男代駕保時捷，結果卻自撞。（圖／記者許權毅翻攝）



第四警分局說，今日凌晨1時許，蘇男（36歲）替車主賴男（32歲）代駕，沿著黎明路往文昌街方向行駛，行經事發地時，疑因身體不舒服，車輛失控往路邊停轎車衝撞，又撞上變電箱才停下，蘇男腳部受傷、賴男未受傷，均無送醫。

經警察調查，蘇男酒測值為0，經觀測紀錄表確定，生理反應均正常，車輛內也未有涉及毒品跡象，蘇姓駕駛與賴姓車主也無毒品或其他刑案紀錄，應屬單純車禍意外。

▲事發地點位在南屯區黎明路上。（圖／記者許權毅翻攝）



據查，賴男該車為新車價接近300萬的保時捷Macan S，車頭因為受到撞擊，引擎蓋也變形受損，維修費可能不少。疑似車主的賴男則在網路自述，看到蘇男突然咳嗽，接著車輛就偏移，想救時已經「為時已晚」。

台電人員則於今日5時許完成修復，已經復電，至於現場路牌歪斜、地面髒汙，已經由相關單位派遣人員處置。