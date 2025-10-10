加薩90％民宅被毀！重建工作將費時數年　耗資逾530億美元

▲加薩重建工作可能需要耗資超過530億美元，且要花費多年時間進行建設。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著以色列與哈瑪斯達成停火協議，加薩如今面臨艱鉅困難的重建任務，因為當地約有90%民宅建築遭戰火摧毀，基礎設施也被破壞，根據聯合國、歐盟及世界銀行今年發布的聯合報告估計，加薩重建工作可能需要耗資超過530億美元，且要花費多年時間進行建設。

天空新聞報導，在戰火摧殘下的加薩滿目瘡痍，根據俄勒岡大學衝突生態實驗室柯瑞雪爾（Corey Scher）、傑蒙范德克霍克（Jamon Van Dek Hoek）針對衛星影像的分析，戰爭爆發前10天就有4%建築遭到損毀，截至2024年5月，有超過50%建築遭到損壞或摧毀，到了今年10月，此一比例攀升至60%。

其中，住宅建築遭受到的打擊最為嚴重，依據聯合國今年推估，已有90%民宅被摧毀。加薩走廊所有大型城市都已遭受破壞，加薩市作為人口最稠密區，其損毀程度尤其嚴重。

▲以色列空襲加薩市一棟高層建築，巴勒斯坦人四處尋找掩護。（圖／達志影像／美聯社）

除了住宅建築，在開戰第一年，加薩有90%的醫療衛生、供水、環境衛生基礎設施遭到破壞，也有超過80%農田被毀。缺乏潔淨水源以及該地區糧食生產近乎全毀，是導致加薩飢荒的主要原因。

另據CNN，美國中央司令部（CENTCOM）將會在以色列設立民事-軍事協調中心（CMCC），協助穩定加薩局勢，美國並無向加薩派遣美軍的計畫。但官員補充說明，大約會有200名士兵會協助CMCC，這些人擁有運輸、規劃、安全、後勤、工程等專業領域知識。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，駐紮在中央司令部的200名美國人員將會負責監督以色列和平協議，並與其他國際地面部隊進行合作。