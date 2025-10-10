國際變局挑戰艱鉅　賴清德：要更積極進取向世界前進

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

雙十國慶大典在今（10日）登場，針對台灣過去、未來面對的國際變局，總統賴清德發表談話時說，「面對變局，我們不能自我懷疑、舉棋不定，而是要把握機會，勇敢布局；不能故步自封、走回頭路，要更積極進取地向世界前進」，一個確定的台灣，將是不確定的世界，一股重要而且可靠的穩定力量。

賴清德談話時提到，政府絕對不會忽略，國際變局中，各項艱鉅的挑戰，為不同產業、不同領域、不同背景的族群所帶來的風險。

賴清德指出，許多引領台灣經濟發展的隱形冠軍、傳統產業和中小微企業，正面臨數位與淨零轉型的壓力。許多勞工朋友，正在面對AI浪潮下，工作機會、薪資、物價與生活成本的擔憂與不安。我們的農民朋友，也正面臨農村老化與市場開放的衝擊。

「政府不會輕忽這些挑戰，對每一個民眾所造成的衝擊。」賴清德說，政府會全力協助傳產、中小微企業、受薪家庭，以及農漁民朋友，是政府的責任。

賴清德說，政府除了已經提出930億關稅影響支持方案，將協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關，也將每年投入上百億元幫助中小微企業，導入AI人工智慧，邁向數位、淨零升級轉型，來因應挑戰，而針對傳統的工具機、螺絲螺帽，以及比較辛苦的個別產業，也會分別提出對策，積極協助提升競爭力，開拓市場。

賴清德強調，各位國人同胞，「變動的年代，也是機會的年代」，台灣的經濟表現世界有目共睹，在全球供應鏈的關鍵地位，既不可能被撼動，更不可能被取代。

「面對變局，我們不能自我懷疑、舉棋不定，而是要把握機會，勇敢布局；不能故步自封、走回頭路，要更積極進取地向世界前進。」賴清德說，一個確定的台灣，將是不確定的世界，一股重要而且可靠的穩定力量。