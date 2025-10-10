　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日以「變局中奮起的新台灣」為題，發表國慶演說。他在演說中表示，明年度台灣的國防預算，按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。他也宣布三大目標：加速打造「台灣之盾」（T-Dome）、引進高科技與AI技術，以及持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作。

賴清德演說中表示，二戰的結果也告訴我們，「侵略必敗，團結必勝」，和平必須靠實力！他向國人和國際社會宣示：今年底將提出國防特別預算；明年度，我們的國防預算，按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。

賴清德指出，國防支出的增加，並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力，透過新的國防預算，要達成三大目標：第一，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網；第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。

賴清德表示，第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力，透過在地研發、設計、生產製造，深化本土供應鏈，台灣可以加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈，為自由民主國家建立國防信任，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國慶大典小凸槌　韓國瑜突「眉頭一皺」典禮中斷
賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅
男「戴頭燈」陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場畫面曝
賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次
賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統
顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場藝人是她
賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　亞洲四小龍之首超越中國
全球80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

感謝鏟子超人鏟出希望的光！　賴清德讚：那小小多山的國家何等偉大

國慶升旗移師澄清湖！全台首座「高球場變公園」　陳其邁曝關鍵

賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次

深耕台灣、鏈結國際　賴清德：三大策略確保中華民國台灣競爭優勢

全文／變局中奮起的新台灣！　賴清德：全球供應鏈地位不可能被取代

不遺漏任何人　賴清德：「讓好數字變成好日子」全民共享經濟果實

賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

感謝鏟子超人鏟出希望的光！　賴清德讚：那小小多山的國家何等偉大

國慶升旗移師澄清湖！全台首座「高球場變公園」　陳其邁曝關鍵

賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次

深耕台灣、鏈結國際　賴清德：三大策略確保中華民國台灣競爭優勢

全文／變局中奮起的新台灣！　賴清德：全球供應鏈地位不可能被取代

不遺漏任何人　賴清德：「讓好數字變成好日子」全民共享經濟果實

賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統

阿里山公路車禍！大貨車超越遊覽車不慎擦撞　後照鏡全毀畫面曝

冒名吳思瑤！寄送恐嚇信嗆總統府開槍　警查出發信地是境外IP

女研究生畸戀教授「規定親吻額度」　論文被丟地上翻臉告性侵

快訊／午前已飆37.2度　8縣市「高溫警示」

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

男神愛上女總裁！丁一宇手滑熱戀照秒刪　網抓包「放閃女友視角」

60位家長傻眼！男師播片突跳「老司機片單通知」 緊張手一滑：點進去了

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部提8守則盼志工自我照顧

【以為到了瓦甘達】中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

政治熱門新聞

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　雙十國慶高規格維安

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

新壽喊話中央　李四川突破1盲點：不理解

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

賴清德出席國慶晚會：絕不能放棄主權

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

韓國瑜感性喊話：國慶日一起舉著國旗大唱國歌

快訊／韓國瑜開金嗓唱《國恩家慶》 向鏟子超人、中南部救災朋友致意

冒名「吳思瑤」國慶要總統府開槍　本尊怒報警

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

更多熱門

相關新聞

經濟果實全民共享！　賴清德：讓好的數字變成好的日子

經濟果實全民共享！　賴清德：讓好的數字變成好的日子

中華民國114國慶大典今（10日）登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題，發表任內第2次國慶演說。賴清德提到，台灣的經濟表現固然亮眼，但政府更應確保經濟成果能由全民共享，把好的數字轉化為好的日子，不遺漏任何一個人。他強調，照顧國人健康、培育青年人才、支持年輕家庭與長者照護，都是政府義不容辭的責任。此外，健康台灣深耕計畫與運動部已正式啟動，高中職免學費、育兒津貼加碼、長照3.0上路等措施，將讓全民在更完善的照顧下迎向未來。

賴清德向北京喊話：盼中國體現大國責任　放棄武力改變台海現狀

賴清德向北京喊話：盼中國體現大國責任　放棄武力改變台海現狀

賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　「亞洲四小龍之首更超越中國」

賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　「亞洲四小龍之首更超越中國」

國際變局挑戰艱鉅　賴清德：要更積極進取向世界前進

國際變局挑戰艱鉅　賴清德：要更積極進取向世界前進

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

關鍵字：

賴清德國防預算台灣之盾高科技創新科技

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面