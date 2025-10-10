賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日以「變局中奮起的新台灣」為題，發表國慶演說。他在演說中表示，明年度台灣的國防預算，按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。他也宣布三大目標：加速打造「台灣之盾」（T-Dome）、引進高科技與AI技術，以及持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作。

賴清德演說中表示，二戰的結果也告訴我們，「侵略必敗，團結必勝」，和平必須靠實力！他向國人和國際社會宣示：今年底將提出國防特別預算；明年度，我們的國防預算，按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。

賴清德指出，國防支出的增加，並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力，透過新的國防預算，要達成三大目標：第一，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網；第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。

賴清德表示，第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力，透過在地研發、設計、生產製造，深化本土供應鏈，台灣可以加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈，為自由民主國家建立國防信任，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。