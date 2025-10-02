嘉義樸仔媽微型利他慈善會促成　台壽為信義鄉原民提供微型保險

▲南投縣原住民微型保險擴大保障信義鄉原住民。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣人壽保險公司繼去年首批納保仁愛鄉及埔里鎮原住民後，今年透過嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會，捐助將近40萬元，將保障對象擴增至信義鄉原住民，凡該鄉15歲至65歲原住民遭遇意外導致身故或失能時，最高可獲得20萬元的理賠金。

南投縣政府於今日舉行捐助感謝儀式，社會及勞動局長林志忠公開表揚上述2單位並致贈感謝狀，肯定企業對社會的貢獻。

林志忠表示，去年縣府將仁愛鄉及埔里鎮原民朋友納入微型保險，受益人數約1萬300多人，此次透過樸仔媽微型利他慈善會的促成及見證，台灣人壽加碼為信義鄉原住民投保，一旦發生意外事故，可獲最高理賠金額20萬元，可有效減輕家庭的經濟負擔，也為原住民族人提供實質且即時的保障，預計有6277人受益，民眾若有理賠需求，可持相關證明文件至戶籍地鄉公所申請。

台灣人壽處長林彥成說，感謝縣府給予機會，讓該公司為南投原民朋友提供額外的意外保障，未來將持續與縣府合作，推廣微型保險到更多弱勢族群，幫助更多人撐起保護傘；樸仔媽慈善會秘書長孫鵬程指出，該會10年來協助縣府幫各弱勢族群全部納保意外險，自去年底到今年加入仁愛鄉、信義鄉及埔里鎮的原住民保險，後續將與保險公司協力推動，將全縣原住民都納入保險範圍內，也讓全縣弱勢族群投保金額都從30萬元拉高到50萬元，未來也將持續協助公部門媒合公益資源，幫助更多弱勢。