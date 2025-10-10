有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

▲台積電（TSMC）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）這幾年成為人工智慧領域的象徵，其市值突破4兆美元，穩居產業領頭羊的地位。美國投資媒體《The Motley Fool》分析指出，AI市場正逐漸成熟，未來十年的競賽可能會出現兩家新贏家，甚至會超越輝達，其中一家就是台積電。

台積電作為全球晶片製造的巨擘，專注於將技術設計轉化為具體硬體，成為AI領域的重要推手。它不僅生產輝達GPU，還供應AMD與蘋果M系列晶片，更以3奈米與5奈米的製程技術奠定優勢。隨著AI應用對高速運算的需求日益增加，台積電的技術價值持續提升。

同時，藉由在美國建立新廠房，該公司不僅降低了地緣政治風險，也深化了與主要客戶的合作關係。台積電的穩健布局，讓它成為那些希望從基礎建設切入AI市場的投資者的理想選擇。

▲Google母公司Alphabet。（圖／路透）

另一方面，Alphabet的策略則聚焦於打造完整的AI生態系統。Google Cloud透過張量處理器（TPU）提供AI運算硬體解決方案，直接挑戰輝達的GPU霸主地位。此外，公司在量子運算領域的投資，包括自製晶片與開源框架Cirq，展現了其前瞻性。從DeepMind的研發到大型語言模型Gemini的推出，Alphabet不僅在AI技術上有所突破，更將人工智慧深度整合到搜尋引擎、廣告、雲端服務、自駕技術等核心業務中，構築了一個涵蓋硬體與軟體的強大體系。

綜合而言，雖然輝達仍是AI市場的重要角色，但台積電與Alphabet各自的獨特優勢，使它們有望在未來的競爭中脫穎而出。台積電提供AI時代的硬體基石，而Alphabet則以智慧技術推動生態系統的全面發展。這兩家公司展示了，真正的技術革命贏家往往是那些能將創新產品融入日常生活的企業。