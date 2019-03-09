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畢業即就業！交大就業博覽會　台積、聯發、鴻海250企業募新血　

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▲畢業即就業！交大就業博覽會　台積、聯發、鴻海250企業募新血。（圖／新竹市政府提供）

▲2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會，將於10日上午10時起盛大舉辦，計250家企業機構、近290個攤位，共釋出近1萬7千個工作職缺。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市首場大學就博會─2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會，將於10日上午10時起盛大舉辦，計250家企業機構、近290個攤位，共釋出近1萬7千個工作職缺。也邀請全國的青年學生，把握機會來參加載新竹市各大學舉辦的校園就業博覽會，一同在這座城市圓夢，塑造捕追自己的職涯夢！

交通大學表示，此次參與徵才的有科技大廠如台積電、聯發科、聯電、鴻海等，以及新創科技涵蓋遊戲、5G、AI、機器人、穿戴裝置、行動支付、虛擬實境、雲端服務等，另外還有網購電商、食譜教學網站、影視平台與論壇平台如愛奇藝、MixerBox、Dcard、icook、蝦皮、Pinkoi等，參與廠商產業十足創新多元，青年朋友們一定能找到適合自己的工作。

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▲畢業即就業！交大就業博覽會　台積、聯發、鴻海250企業募新血。（圖／新竹市政府提供）

學務長黃美鈴說明，此次校園徵才特邀請創業校友及「交大校友會天使投資俱樂部」團隊回校設攤。其中引起關注的「有搞頭娛樂」，由2016年自交大電子系畢業的黃榆鈞、張育瑄及柯丞翰三位校友共同創辦。三位創辦人原為同學兼室友，在學時便喜歡一起製作惡搞小遊戲，畢業後將興趣發展為志業，創辦廣告遊戲化的設計公司。黃美鈴鼓勵青年，除了找工作外，可把握機會與返校徵才的廠商多談談、多交流，擷取求職創業的寶貴經驗。

▲畢業即就業！交大就業博覽會　台積、聯發、鴻海250企業募新血。（圖／新竹市政府提供）

除了校園就博會以外，2019年新竹市府結合中央與產業資源，規劃了多元的職業訓練及就業徵才活動，也將陸續推動，提供大家多樣化職涯發展選擇，也呼籲即將畢業的新鮮人和青年朋友，前來參加校園博覽會，畢業即就業，擁抱夢想薪想事成，開創美好未來。

2019交大校園徵才活動，將於3月10日(星期日)上午10時至下午4時，於該校綜合一館B1停車場、管理二館旁停車場舉辦，詳細資訊請上網查詢(https://goo.gl/g4niJL)。

▲畢業即就業！交大就業博覽會　台積、聯發、鴻海250企業募新血。（圖／新竹市政府提供）

▲畢業即就業！交大就業博覽會　台積、聯發、鴻海250企業募新血。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：交大,畢業,就業,就職,聯發科,鴻海,台積

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