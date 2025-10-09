百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！　認了外遇還嗆「玩玩而已」

▲日本前摔角選手西巴塔驚爆偷吃 。（圖／翻攝自YouTube／PROWRESTLINGSHIBATAR）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本知名YouTuber、前職業摔角選手西巴塔（シバター）驚爆婚外情！這位網紅YouTube頻道訂閱超過115萬、影片累積播放破10億次，內容橫跨格鬥、搞笑到社會議題，人氣超高。沒想到昨（8）日卻被踢爆偷吃辣妹網紅Kaeru，而且疑似是「小三親手自爆」，引發全網炎上！

事件由日本爆料帳號「DEATHDOL NOTE（デスドル・ノート）」率先揭露，該帳號在社群平台X（前Twitter）上公開多張兩人親密合照與疑似LINE對話截圖，包含一起前往迪士尼樂園、貼臉自拍等畫面，直指西巴塔婚內出軌。由於Kaeru本身也是有超過16萬追隨者的知名Cosplayer，傳出是她本人「自爆」，讓網友全看傻眼。

西巴塔隨後在今（9）日上傳影片，承認婚外情屬實，不過態度強硬又挑釁，「爽到了嗎？我看你們就愛看偷吃啊、炎上啊！要我道歉？我只會向老婆道歉！」他強調不會對外界或觀眾低頭，還說自己2017年與妻子結婚，已育有兩名子女。

▲日本知名Cosplayer Kaeru（圖／翻攝自Instagram／k.kaeru）



他在影片中對老婆鞠躬道歉，坦言「長年建立的信任瞬間崩壞」，但承諾會努力重建關係，「新車也好、柏金包也好，都會買給她」，甚至笑稱要讓老婆過上奢華生活。西巴塔透露，妻子氣到不行，但兩人仍在討論如何重新開始。

然而談到外遇本身，西巴塔不僅毫無悔意，甚至口出驚人言論：「外遇就只是玩玩而已啊，不讓人發現才是禮貌。」他坦承與Kaeru有發生關係，卻反嗆對方「蠢到自己爆出來」，還冷嘲熱諷：「靠男粉吃飯的人居然自己自爆，真的太笨了。」

Kaeru隨後也在Instagram發文道歉，稱「深刻反省，今後將以誠實態度面對生活」。但西巴塔的高傲態度依舊惹怒眾人，許多網友痛批他「毫無悔意」、「渣中之王」，也有人譏諷Kaeru「親手毀掉自己」。目前事件持續延燒中，成為日本網路圈最火熱的八卦話題。