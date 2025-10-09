　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

▲日本前摔角選手西巴塔驚爆偷吃 。（圖／翻攝自YouTube／PROWRESTLINGSHIBATAR）

▲日本前摔角選手西巴塔驚爆偷吃 。（圖／翻攝自YouTube／PROWRESTLINGSHIBATAR）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本知名YouTuber、前職業摔角選手西巴塔（シバター）驚爆婚外情！這位網紅YouTube頻道訂閱超過115萬、影片累積播放破10億次，內容橫跨格鬥、搞笑到社會議題，人氣超高。沒想到昨（8）日卻被踢爆偷吃辣妹網紅Kaeru，而且疑似是「小三親手自爆」，引發全網炎上！

事件由日本爆料帳號「DEATHDOL NOTE（デスドル・ノート）」率先揭露，該帳號在社群平台X（前Twitter）上公開多張兩人親密合照與疑似LINE對話截圖，包含一起前往迪士尼樂園、貼臉自拍等畫面，直指西巴塔婚內出軌。由於Kaeru本身也是有超過16萬追隨者的知名Cosplayer，傳出是她本人「自爆」，讓網友全看傻眼。

西巴塔隨後在今（9）日上傳影片，承認婚外情屬實，不過態度強硬又挑釁，「爽到了嗎？我看你們就愛看偷吃啊、炎上啊！要我道歉？我只會向老婆道歉！」他強調不會對外界或觀眾低頭，還說自己2017年與妻子結婚，已育有兩名子女。

▲日本知名Cosplayer　Kaeru（圖／翻攝自Instagram／k.kaeru）

▲日本知名Cosplayer Kaeru（圖／翻攝自Instagram／k.kaeru）

他在影片中對老婆鞠躬道歉，坦言「長年建立的信任瞬間崩壞」，但承諾會努力重建關係，「新車也好、柏金包也好，都會買給她」，甚至笑稱要讓老婆過上奢華生活。西巴塔透露，妻子氣到不行，但兩人仍在討論如何重新開始。

然而談到外遇本身，西巴塔不僅毫無悔意，甚至口出驚人言論：「外遇就只是玩玩而已啊，不讓人發現才是禮貌。」他坦承與Kaeru有發生關係，卻反嗆對方「蠢到自己爆出來」，還冷嘲熱諷：「靠男粉吃飯的人居然自己自爆，真的太笨了。」

Kaeru隨後也在Instagram發文道歉，稱「深刻反省，今後將以誠實態度面對生活」。但西巴塔的高傲態度依舊惹怒眾人，許多網友痛批他「毫無悔意」、「渣中之王」，也有人譏諷Kaeru「親手毀掉自己」。目前事件持續延燒中，成為日本網路圈最火熱的八卦話題。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方
百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！　認了外遇還嗆「玩玩而已」
快訊／涉虐幼師移送畫面曝光
超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　20秒影片吸百萬人朝聖
台灣男入境日本　當場被捕！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

台男入境日本「過海關被捕」！走私毒品落網：不知這是K他命

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　20秒影片吸百萬人朝聖

諾貝爾文學獎第19次陪榜　日網嘆村上春樹沒能成為「令和文豪」

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎！處女作就轟動國家　被譽為末日大師

快訊／2025諾貝爾文學獎揭曉　匈牙利作家卡撒茲納霍凱獲殊榮

「周杰倫的欄杆」爆紅澀谷！隨手一拍秒變打卡聖地　地點曝光

爬冷氣室外機闖進門！　日男不滿分手「性侵前女友」

川普出手調停！致函泰國總理　籲「和平解決」泰柬邊境衝突

英王室三娃「超嚴格家規」禁用手機！　威廉王子親揭原因

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

台男入境日本「過海關被捕」！走私毒品落網：不知這是K他命

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　20秒影片吸百萬人朝聖

諾貝爾文學獎第19次陪榜　日網嘆村上春樹沒能成為「令和文豪」

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎！處女作就轟動國家　被譽為末日大師

快訊／2025諾貝爾文學獎揭曉　匈牙利作家卡撒茲納霍凱獲殊榮

「周杰倫的欄杆」爆紅澀谷！隨手一拍秒變打卡聖地　地點曝光

爬冷氣室外機闖進門！　日男不滿分手「性侵前女友」

川普出手調停！致函泰國總理　籲「和平解決」泰柬邊境衝突

英王室三娃「超嚴格家規」禁用手機！　威廉王子親揭原因

TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

韓國瑜國慶晚會感性喊話：明天國慶日一起舉著國旗大唱國歌

為氣候而走遊行11月登場　環團籲：強化2035減碳目標

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅

快訊／新北涉虐幼師否認犯案！移送新北檢畫面曝光

獨家專訪／郭采潔霸氣回歸「帶樂團回家」在台開唱：觀眾對我模糊最好

宋慧喬公開自己最愛的「3個人生角色」　《黑暗榮耀》文同珢令她難忘

豆花妹誇口「私下打扮沒人認出」被打臉　收私訊才知真相超震驚

指派赴災區志工保險明日啟動！自發前往「鏟子超人」建議自費投保

【最美風景】老夫婦遭擦撞司機肇逃！路人暖舉網感動

國際熱門新聞

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」

水塔發現腫脹腐爛屍　全校師生連喝10天屍水

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

公廁活春宮！男女「肉體交疊」穿透毛玻璃

2少女挑戰「地鐵衝浪」身亡　媽看新聞發現

日媒：鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

台男入境日本被捕！走私毒品辯：不知是K他命

更多熱門

相關新聞

最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片

最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片

YouTuber咪妃在2021年結婚後育有一個女兒「小恩」，擁有「最正人妻」封號的她，今（9）日透過社群分享一系列自己十年前的自拍照，同時也自嘲：「看起來小小年紀卻一把年紀。」照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖留言。

「周杰倫的欄杆」爆紅澀谷！隨手一拍秒變打卡聖地

「周杰倫的欄杆」爆紅澀谷！隨手一拍秒變打卡聖地

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？ 陸網紅實測：計價器爆了

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？ 陸網紅實測：計價器爆了

全日空客機「行動電源」突冒煙起火

全日空客機「行動電源」突冒煙起火

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」

關鍵字：

YouTuber出軌網紅日本八卦

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

即／中共發航行警告　黃海10日至11日火箭發射

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面