分析10萬起輕生案例　遺書最常提「爸、媽」！反映貧困長照悲劇

▲南韓首爾麻浦大橋上設置生命諮詢專線電話。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓長年位居全球自殺率最高國家之列。一份最新研究顯示，南韓輕生者的遺書中最常出現的詞彙是「媽媽」、「爸爸」等與家人有關的名詞，特別是殺害家人後再輕生的案例中，遺書裡提及金錢的比例明顯偏高，反映經濟困窘、長照壓力與疾病負擔等成為導火線的因素。

根據韓媒《News1》，韓國生命尊重財團、韓國科學技術院（KAIST）研究團隊針對2013年至2020年間共10萬2538件自殺案例進行分析，並公布《透過遺書分析探討殺人後輕生之特徵》報告。研究將其中215件殺害家人後輕生的遺書，與3萬7735件一般輕生者遺書分別抽樣209件與418件，運用自然語言處理技術進行比對，解析輕生者的心理與行為特性。

研究指出，殺害家人後輕生的遺書中共出現7015個名詞，其中「媽媽、母親」等類似詞彙出現246次，占3.5%，為最常見字眼；其次是「爸爸、父親」149次（2.1%），「錢」117次（1.7%），以及「人」116次（1.7%）。

相較之下，一般輕生者遺書共出現1萬3673個名詞，「媽媽、母親」522次（3.8%）、「爸爸、父親」414次（3%）、「人」237次（1.7%）、「兒子」220次（1.6%），可見遺書內容多以家人為核心，或向父母傾訴、或以父母身分自稱。

然而，「金錢」的出現頻率在殺人後輕生者遺書中特別高，而一般輕生者則僅佔1.2%（170次）。研究團隊指出，相關字詞多用於表達債務壓力、遺留財產、或交代事後處理等內容，顯示經濟因素在這類悲劇中扮演重要角色。

在情感分析部分，研究團隊以28項情緒分類模型分析遺書內容。結果顯示，殺人後輕生的遺書中，「憤怒」、「激動」、「中立」等情緒最為明顯；一般輕生者遺書則以「關懷」、「愛」、「悲傷」等情緒為主，反映不同的心理狀態與動機。

至於導致殺人後輕生的主因，若被害者為子女，行兇者多半是30至40歲的父母，主因為經濟壓力與子女健康問題；若被殺害對象是父母，則行兇者多為50歲以上子女，通常與長照負擔與經濟困境有關。

研究團隊指出，「殺人後輕生」案例中頻繁出現家庭衝突與情緒爆發等描述，顯示家庭內部關係失衡與壓力累積是重要因素。報告建議，政府應加強社會安全網與心理健康支持，包括擴大經濟援助與家庭照護服務、推動家庭衝突調解機制，以及提升心理諮商可行性，從根本預防悲劇重演。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388