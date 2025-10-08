　
    • 　
>
國際

快訊／諾貝爾化學獎出爐！3位學者獲殊榮　開發金屬有機骨架

▲▼ 諾貝爾化學獎揭曉。（圖／翻攝自X）

▲諾貝爾化學獎揭曉。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

2025諾貝爾化學獎稍早於台灣時間今（8）日下午5時45分揭曉！本屆化學獎由日本化學家北川進（Susumu Kitagawa）、澳洲學者理查．羅布森（Richard Robson）以及美籍化學家歐瑪．雅吉（Omar M. Yaghi）共同獲得，表彰他們在「金屬有機骨架」（metal–organic frameworks, MOFs）領域的開創性研究。

評選委員會指出，三人開發的金屬有機骨架是一類兼具金屬離子與有機分子的多孔材料，能以極高的效率儲存氣體、吸附污染物，並在能源與環境科技領域帶來革命性應用。這項突破性成果不僅為材料化學開闢全新方向，也為永續能源與碳捕捉技術奠定關鍵基礎。

日媒《朝日新聞》指出，這次來自京都大學的北川進獲獎，讓日本在化學獎領域的得主累計達9人，上一次日本人獲得諾貝爾化學獎是2019年的吉野彰。據悉，6日頒發的今年諾貝爾生理醫學獎，才由日本大阪大學榮譽教授坂口志文獲得。

今年得主因為開發出一種新型的分子架構而獲獎。他們創造的「金屬有機框架」包含巨大的孔洞，可以讓分子自由進出。研究人員已經利用這些材料，從沙漠空氣中蒐集水分、從水中提取污染物、捕獲二氧化碳以及儲存氫氣。

這類分子建築由金屬離子作為「角落支柱」，再以長鏈有機分子相互連接，組成擁有巨大空腔的晶體。透過改變組成元素，化學家可以「量身打造」不同功能的MOF，例如選擇性吸附特定氣體、導電或促進反應。諾貝爾化學委員會主席林克（Heiner Linke）強調，「金屬有機骨架擁有驚人的潛力，為客製化新材料帶來前所未有的可能性。」

　源自1989年的靈感　從不穩定到突破性穩定結構

這項研究可追溯至1989年，當時羅布森首次嘗試以新方式利用原子的特性，將帶正電的銅離子與四臂有機分子結合，產生如鑽石般、內含無數微孔的晶體。雖然結構最初不穩定、容易崩解，但北川進與雅吉分別在1990年代至2000年代初期接續突破。

北川證明氣體能在結構中自由進出，並預測MOF可具柔性；雅吉則成功製造出穩定且可透過「理性設計」調整特性的MOF，為這一領域奠定堅實基礎。

　改變世界的材料　可望助力環境永續

自三位得主的研究問世以來，全球化學家已開發出數以萬計的不同MOF材料，廣泛應用於吸附全氟化合物（PFAS）、分解環境中藥物殘留、捕捉二氧化碳，以及從乾旱地區的空氣中收集水分等領域。

這些多孔結構被視為對抗氣候變遷與環境污染的重要科技基石，可能成為人類解決能源與環保挑戰的關鍵利器。

2025諾貝爾獎頒獎時程（台灣時間）
文學獎 10/9（四）晚間7時
和平獎 10/10（五）下午5時
經濟學獎 10/13（一）下午5時45分

►諾貝爾化學獎今揭曉！預測聚焦「三大領域」　華人張濤成熱門人選
►快訊／諾貝爾物理學獎出爐！　「量子力學」3學者共獲殊榮
►快訊／諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

諾貝爾獎化學獎諾貝爾化學獎

