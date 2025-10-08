　
國際

諾貝爾化學獎今揭曉！預測聚焦「三大領域」　華人張濤成熱門人選

▲▼諾貝爾獎獎金來源花不完，來自瑞典發明家阿爾弗雷德．諾貝爾的遺產。（圖／路透）

▲諾貝爾獎獎金來源花不完，來自瑞典發明家阿爾弗雷德．諾貝爾的遺產。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2025年諾貝爾化學獎將於台灣時間今（8）日下午5時45分揭曉，學界預測焦點集中在細胞內生物分子凝聚體、可持續能源電池技術，以及單原子催化劑等三大領域。其中，中國科學院大連化學物理研究所院士張濤因開創單原子催化研究，被視為有望成為史上首位摘下諾貝爾化學獎的中國本土學者。

根據《Chemistry World》和《Clarivate》，國際資訊機構Clarivate今年公布的「2025年引文桂冠獎」（Citation Laureates）共有22名學者入選，其中5人來自化學領域。他們的研究在全球引用次數超過2000次，屬於全球論文前0.02%的頂尖成果，過去已有83位獲選者最終奪下諾貝爾獎，預測準確度極高。

入選者之一為美國普林斯頓大學布朗溫（Clifford Brangwynne）、德國馬克斯普朗克分子細胞生物學與遺傳學研究所的安東尼‧海曼（Anthony Hyman），以及美國德州大學西南醫學中心生物化學家羅森（Michael Rosen），因揭示細胞內無膜結構「液液相分離」（LLPS）的運作機制而備受矚目。

三人透過跨領域研究，證明細胞能在沒有膜的情況下組織生化反應，開啟全新的細胞化學與疾病研究方向，對神經退化與癌症理解產生深遠影響。

另一位焦點人物是法國學者塔拉斯康（Jean-Marie Tarascon），長年致力於可持續電池與能源轉換技術，被譽為「綠色電池之父」。他開發出以聚合物取代液態電解質的薄型鋰電池，大幅提升安全性並減少污染，為能源永續奠定重要基礎。

▲▼中國科學院大連化學物理研究所院士張濤成諾貝爾化學獎得獎預測的熱門人選。（圖／翻攝自未來科學大獎）

▲中國科學院大連化學物理研究所院士張濤成諾貝爾化學獎得獎預測的熱門人選。（圖／翻攝自未來科學大獎）

中國科學院大連化學物理研究所張濤則是首次入選的中國本土「引文桂冠獎」得主。他首創「單原子催化」概念，成功在原子層級精準控制反應活性中心，使催化反應的效率與選擇性大幅提升。張濤受訪時表示，這一榮譽代表中國科學研究的國際影響力日益增強，未來希望將人工智慧與催化技術結合，推動全球綠色化學與新能源產業發展。

Clarivate分析，中國大陸在2024年於G20國家中科研產出居首，論文發表量達90萬篇，為2015年的3倍，顯示中國科研實力迅速崛起。

除了Clarivate的名單外，美國化學學會旗下的《Chemical & Engineering News》（C&EN）與《ChemistryViews》雜誌也舉辦年度預測活動。《C&EN》在10月1日舉行線上研討會，邀請多國專家預測獲獎人選，結果由開發肥胖與糖尿病治療藥物「GLP-1受體類似物」的團隊拔得頭籌。

美國學者Joel Habener、Svetlana Mojsov與Jens Holst被認為極有可能憑藉對代謝疾病藥物的貢獻奪獎，該團隊去年剛獲得有「諾貝爾前哨」之稱的拉斯克獎（Lasker Award）。

▲▼司法人權人物影音專訪,中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

▲中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

另一位長年被看好的熱門人選是現任美國史克里普斯研究所的生化學家翁啟惠（Chi-Huey Wong），他開發的可程式化醣分子合成技術與酵素法，徹底改變了醣生物學與疫苗研發。翁啟惠已多次獲得國際重要獎項，包括沃爾夫獎與英國皇家化學學會羅伯特•羅賓森獎。

此外，美國加州大學柏克萊分校教授雅基（Omar Yaghi）也名列多份預測榜單。他開創的「網狀化學（reticular chemistry）」催生了金屬有機骨架（MOF）與共價有機骨架（COF）材料，廣泛應用於碳捕捉、水資源回收與清潔能源領域，對綠色化學貢獻深遠。

有專家指出，今年化學獎可能在「生命科學」與「材料科學」之間抉擇。一方代表生化學的突破，另一方則象徵綠色科技與可持續發展的重要進展。

2025諾貝爾獎頒獎時程（台灣時間）
化學獎 10/8（三）下午5時45分
文學獎 10/9（四）晚間7時
和平獎 10/10（五）下午5時
經濟學獎 10/13（一）下午5時45分

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

諾貝爾物理獎得主曾多次來台　曾任中研院顧問

諾貝爾物理獎得主曾多次來台　曾任中研院顧問

2025年諾貝爾物理獎在今（7日）傍晚揭曉。國內學者表示，三位得主都在美國大學任教，曾是師生關係，研究成果已應用在醫療檢測的核磁共振儀器，以及三C產品記憶體，更奠定超導量子電腦的發展基礎。其中馬汀尼斯曾領導Google團隊，締建全球首次「量子霸權」，曾擔任中研院量子電腦團隊顧問，與中研院互動密切，中研院盛讚馬汀尼斯擁有創意與創造力，得獎實至名歸。

即／諾貝爾物理學獎出爐！

即／諾貝爾物理學獎出爐！

諾貝爾物理學獎　預測名單一次看

諾貝爾物理學獎　預測名單一次看

諾貝爾獎得主：盼打造「癌症可治療時代」

諾貝爾獎得主：盼打造「癌症可治療時代」

免疫力不是愈強愈好　諾貝爾生醫獎3傑揭開T細胞「踩煞車」之謎

免疫力不是愈強愈好　諾貝爾生醫獎3傑揭開T細胞「踩煞車」之謎

諾貝爾獎化學獎

