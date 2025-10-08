　
國際

曾任中研院顧問！諾貝爾獎得主談到台灣：企業與國家都非常成功

▲▼2025年諾貝爾物理獎得主之一的約翰．馬汀尼斯教授，2023年曾受中研院邀請來台演講。（圖／中研院提供）

▲2025年諾貝爾物理獎得主之一的約翰．馬汀尼斯教授，2023年曾受中研院邀請來台演講。（圖／中研院提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2025年諾貝爾物理獎7日傍晚揭曉。三位得主都在美國大學任教，曾是師生關係，研究成果已應用在醫療檢測的核磁共振儀器，以及三C產品記憶體，更奠定超導量子電腦的發展基礎。其中馬汀尼斯（John M. Martinis）曾領導Google團隊，締建全球首次「量子霸權」，曾任中研院量子電腦團隊顧問，與中研院互動密切。

根據《中央社》報導，諾貝爾物理學獎得主馬丁尼斯8日表示，過去與台灣中央研究院等機構攜手合作多年，見證台灣在基礎研究與產品製造上的強大實力。他認為台灣不僅願意投入資源在研究導向的計畫，也能將成果轉化為高品質、具實用性的產品，這種結合並不容易，台灣研究人員持續精進，讓他印象深刻。他也鼓勵年輕世代持續思考科技的長遠應用，推動產業升級。

馬丁尼斯同時讚美台灣的自然景觀，特別提到太魯閣國家公園的壯麗峽谷和大理石岩壁，直言這是美國未曾見過的美景。他還提到曾在東海岸健行，感受到團隊合作的樂趣。除了風光之外，他也喜愛台灣的美食和充滿活力的人們，認為台灣企業與國家都非常成功，已成為全球重要的製造中心。

▲▼2025年諾貝爾物理獎在今（7日）傍晚揭曉，由3名美國學者共獲殊榮。（圖／翻攝NobelPrize）

▲2025年諾貝爾物理獎，由來自英國的克拉克（John Clarke），來自美國的馬汀尼斯（John M. Martinis）、來自美國的米歇爾·H·德沃雷（Michel H. Devoret）獲得。3人因為「發現電路中的宏觀量子穿隧和能量量子化」獲此殊榮。（圖／翻攝NobelPrize）

此外，中研院院長廖俊智7日表示，馬汀尼斯現為美國加州大學聖塔芭芭拉分校物理學系教授，也是國際知名量子物理學家。2019年領導Google的量子實驗室，締建所謂的「量子霸權」，為量子計算立下關鍵里程碑，得獎是實至名歸。後來在他邀約與拜訪後，成為中研院量子電腦研發團隊的顧問，直到去年底為主。今年6月中研院團隊更發表量子電腦晶片製程科學研發成果。

廖俊智進一步指出，馬汀尼斯是非常直爽的人，也非常理性，有時講話比較直接，有問題就直說，有時別人聽完會不舒服，但馬丁尼斯事後會補償，這也是帶領團隊的方法。副院長周美吟補充說明，馬汀尼斯是出色的國際實驗物理學家，掌握實驗細節，且有創意與創造力，推動很多的量子電腦進展。

每日新聞精選

10/07 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲
高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

諾貝爾獎物理學馬汀尼斯中研院量子電腦

