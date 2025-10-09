不可以虐兔兔！他逗弄被抓傷爆氣　亂棒狂K拋飛摔死牠...下場曝

▲高雄一名陳姓男子不滿被兔兔抓傷，竟虐待長達半小時致死。（示意圖，非本案兔子／pexels）



記者許宥孺／高雄報導

高雄陳姓男子半夜在宮廟外發現鐵籠裡有一隻「獅子兔」，好奇心驅使下他伸手逗弄兔子，沒想到被抓傷，陳男翻臉暴怒，竟持包包裡的藥酒玻璃瓶暴打兔兔，還把兔兔抓出鐵籠拋飛重摔，兔兔被虐待長達半小時後不幸死亡。郭姓女飼主一覺醒來發現寵物兔被虐死，氣炸報警。案經法院審理後，法官依違反動物保護法，將陳判處拘役30天，併科罰金20萬元。

事發在今年4月12日凌晨12點46分，陳姓男子行經前鎮區一處公廟，發現一只籠子裡有一隻寵物兔，便伸手逗弄，不料逗弄過程中不慎遭兔子抓傷，陳男突然發怒，一氣之下踹籠子，還拿出包包裡的藥酒玻璃瓶暴打兔兔，但他怒氣未解，又將奄奄一息度兔兔從籠子裡抓出來，由上往下拋飛重摔，導致兔子重傷死亡。

郭姓女飼主清晨起床後，發現自己飼養的兔子已經死亡，調閱監視器查看，發現自己心愛的寵物兔竟被虐待長達半小時，嫌犯犯案後還折返回宮廟前查看兔子是否死亡，讓她心痛不已。

▲寵物兔被陳男持酒瓶狂K，又拋飛重摔至死。（示意圖，非當事兔／ETtoday資料照）



警方逮捕陳男後，他坦承因不滿被兔子抓傷，有動手傷害兔子，但矢口否認兔子是因其傷害致死。檢察官依據飼主郭女的證述、現場監視錄影畫面翻拍照片、兔子照片等證據，認定陳男犯行明確，依違反動物保護法聲請簡易判決處刑。

法院審理後指出，陳男不懂尊重動物生命，以徒手及持酒瓶毆打的方式，致兔子重要器官功能喪失而死亡，手段不僅殘忍，也危害保護動物的社會風氣及善良秩序，依動物保護法第25條第1款規定，判處拘役30日，併科罰金20萬元，拘役及罰金均可易科罰金或易服勞役。