社會 社會焦點 保障人權

借不到打火機！火爆男吸毒恍惚隨機攻擊　拔釘器K破阿北腦袋

▲▼衛武營公園傳無差別攻擊！男借不到打火機竟抄工具打人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃男在衛武營公園停車場借不到打火機竟抄工具打人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄黃姓男子向鄭姓男子借打火機未果，竟惱羞成怒拿著拔釘器、斧頭追砍對方，並朝其頭部猛K造成頭部爆血，讓當時在公園運動的民眾看傻眼，趕緊報警當場逮捕黃男。法院審理時，黃男坦承犯案當時吸毒導致神智不清隨機殺人，法官依殺人未遂罪判他2年10月。

全案發生在去年8月26日下午4點多，警消獲報，鳳山區輜汽路、新強路口的衛武營公園機車停車場發生濺血衝突，救護人員到場時，發現一名男子頭部血流如注，全身都是血，緊急包紮後將他送往醫院救治，經檢查頭骨骨折、頭皮撕裂傷，所幸經救治後保住性命。

▲▼衛武營公園傳無差別攻擊！男借不到打火機竟抄工具打人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃男以拔釘器攻擊鄭男頭部後，熱心民眾上前將黃男拽下車。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時40歲黃姓男騎士隨著79歲鄭姓男騎士駛入停車場，雙方互不相識，黃男上前搭話詢問鄭可否借用打火機，鄭男沒有理會，黃男憤而拿起腳踏板上的拔釘器和斧頭攻擊鄭男的頭部。當時有不少民眾直擊，立即上前制止黃男，並且想把他拽下車，無奈黃男力氣很大，人車雖一度倒地，但掙脫後仍騎乘機車逃逸。

警方調閱監視器以車追人，1小時後在三民區逮獲黃男，而當時黃男身上還穿著沾有血漬的衣服，警方當場依準現行犯逮捕，並查出黃男當日上此在住處內施用安非他命。檢察官偵結後，依殺人未遂罪將他起訴。

▲▼衛武營公園傳無差別攻擊！男借不到打火機竟抄工具打人。（圖／記者許宥孺翻攝）

法院審理時，黃姓男子坦承吸食安非他命後，騎乘機車到衛武營都會公園停車場，持拔釘器攻擊鄭姓男子的頭部，不過他辯稱自己當時精神恍惚，以為鄭男要對他不利，且當時僅有拔釘器沾附血跡，若他真要置鄭男於死地，應也會用手上的斧頭攻擊鄭男，但斧頭並沒有血跡。況且，拔釘器和斧頭是拆解自家傢俱的工具，並非雖機攻擊路人或事前預謀。

法官綜合事證，毒駕部分判處3月有期徒刑，可易科罰金；殺人未遂罪部分則判處2年10，全案可上訴。

10/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／板橋府中商圈墜樓！41歲男死亡　嚇壞逛街民眾
顏正國「流下男兒淚」敬業態度曝光　楊祐寧揭遺憾
全聯、家樂福上百商品「買1送1」！雙十連假祭優惠
快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝
日圓再貶！續刷8個月新低
騎士闖國道1號！　撞噴當場失去生命跡象

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高雄鳳山分局拔釘器隨機攻擊吸毒

