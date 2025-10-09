高雄大坪頂保護區綠地變柏油山！市府：合法但未申請　議員氣炸

▲空拍曝光！高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄又爆山坡地遭破壞！高雄市議員許采蓁8日在議會爆料，大坪頂山坡地保護區遭違法開發，不只綠地全被挖空，更被推成柏油山。許采蓁今日再度痛批，市府稽查後，竟然得到在保護區堆置廢瀝青是「合法，但未申請」的結果，開嗆「你們要不要聽一聽自己在講什麼？」

許采蓁公開大坪頂保護區的空拍圖，可以看到2020年時還有一大片綠地跟茂盛的樹木，5年後的今天卻看到山頭被挖去大片，空拍圖內不見樹木，被挖出多處坑洞，場域內還停放多輛卡車，最讓人氣憤的是查閱了土地使用分區後，竟發現該處屬於保護區。

▲遭破壞的大坪頂山坡地，經查為保護區，但現場仍有怪手持續開挖。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁表示，會設定為保護區就是有水土保持的必要，所有開發跟使用行為都應更小心，但到了現場後，竟看到一整片的廢瀝青堆置成山，且經團隊連續追蹤，發現現場不停堆放新的瀝青塊。

從現場拍攝的影片中也看到有怪手持續開挖，以及貨車傾倒廢棄物的畫面。許采蓁質疑，現場這些狀況應該完全不符合相關法規。

許采蓁今日再痛批，陳其邁市長昨天才在議會答應要嚴辦大坪頂柏油山，結果稽查後，竟然得到在保護區堆置廢瀝青是「合法，但未申請」的結果。

許采蓁狠酸，民進黨人果然不一樣，「不是走私、是超買」、「不是萊豬、是美豬」、「不是缺電、是剩不夠多」，現在在保護區倒廢瀝青，沒有違法，只是沒申請，你們要不要聽一聽自己在講什麼？

她強調，任何對保護區的開發行為都應該要向主管機關提出水土保持計畫，否則誰知道這塊地會被怎麼開發？沒有申請對保護區進行開發，就是違法！甚至目前兩個地主只輕罰六萬，這到底是哪門子的嚴懲！高雄環境被破壞成這樣，就是因為市府如此怠慢。

高市府則重申，該地屬都市計畫保護區，與非都市土地使用管制不同。水利局以該地作為污染防治設施工程之臨時堆置使用，依《都市計畫法高雄市施行細則》屬合法範圍。現場為堆置行為，不屬於整地開發，僅需向水利局補正實施簡易水土保持計劃。環保局亦要求暫置期間仍要遵守廢清法所規定，如廢棄物堆置覆蓋、標示等措施，已要求改善。