水神最愛乾淨環境！掌握「浴室開運術」讓財氣流不停

▲▼浴室開運術,水神,財運。（圖／pexels）

▲浴室或廁所保持乾淨就能迎接好運。（圖／pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

你知道嗎！浴室、廁所、廚房等「有水的地方」，其實是家中財氣流動的重要地區，日本靈性諮商師滝天喜在《占TV》中指出，想提升運勢打造「好運體質」，最簡單卻最強大的方法，就是讓「水神」站在你這邊，而祕訣就在於保持清潔與整齊。

▲▼浴室開運術,水神,財運。（圖／pexels）

滝天喜表示，水域是神明居住之處，若浴室或廁所潮濕、髒亂、積垢不清，就會造成能量停滯，讓水神離開。從靈性角度來看，「水流順暢＝金流順暢」，一旦水流不通、排水口堵塞、味道難聞，財氣也會停滯不前，甚至引來金錢焦慮、感情低潮或健康下滑等「衰運信號」。

想讓財運長流，滝天喜建議先從「淨化水的場域」做起。第一步是保持浴室乾淨明亮，地板、鏡面、水龍頭都應定期擦拭，去除水垢與霉斑；第二步是清理排水孔與異味源，確保水流暢通、氣味清新；第三步則是物品歸位、減少雜亂，瓶瓶罐罐堆滿會阻礙氣場，應收納整齊、簡化視覺。

▲▼浴室開運術,水神,財運。（圖／pexels）

此外，廁所更是「化穢納財」的重要空間。日文中「Gofujo」意指「沖走污穢之地」，若長期忽視打掃，容易聚集負能量、招來小人或桃花不順，建議可在廁所或浴室放置象徵「水最終流向」的大海之物，如小魚、貝殼或藍色飾品，象徵財氣順流、福氣滿盈。

滝天喜強調，清理浴室等有水流的區域不只是打掃，更是一種能量整理，當你用心保持浴室明亮、乾淨、氣味宜人，就是在向宇宙發出「我準備好迎接豐盛」的訊號，想讓財運滾滾來，先從拿起抹布、擦亮水龍頭開始，讓水神微笑，你的錢包自然也會漲滿好運。

