戀愛的滋味!芒果冰風味沙瓦回歸　聚會派對必喝大人氣調飲「Horoyoi微醉楊枝甘露｣再掀搶購熱潮

▲兩年前「HOROYOI芒果冰風味沙瓦，代言人林柏宏現身「微醉冰果室」擔任一日店長，現場洋溢滿滿青春甜蜜氛圍。

芒果控注意！兩年前熱銷大人氣口味「HOROYOI芒果冰風味沙瓦」一上市就引發全台瘋搶，更因代言人林柏宏驚喜現身「微醉冰果室」擔任一日店長，親口分享「芒果冰風味沙瓦就是戀愛的滋味」，讓粉絲記憶猶新，當時男神穿上圍裙與粉絲互動，還大方拿著芒果冰風味沙瓦與大家乾杯，現場洋溢滿滿青春甜蜜氛圍，也讓「芒果冰風味沙瓦」成為粉絲心中與初戀畫上等號的微醉代表，如今這款明星商品強勢回歸，正值秋冬聚餐旺季，烤肉、火鍋或週末派對，都少不了它的陪伴，難怪又掀起一波「戀愛滋味」回憶殺。

▲清脆的「噗呲」聲伴隨著淡淡芒果香氣撲鼻而來。

「聽這開罐的聲音～」一開罐，清脆的「噗呲」聲伴隨著淡淡芒果香氣撲鼻而來，伴隨酒液緩緩倒入香檳杯中，細緻的微氣泡在杯中輕輕搖曳，光是視覺效果就讓人心情愉悅，輕啜一口芒果的酸甜滋味在舌尖綻放，清爽的口感完全沒有一般調酒的厚重感，3%恰到好處的酒精濃度，讓人在微醉與清醒之間找到最舒適的平衡點。

入秋後聚餐、聚會變多，無論是朋友烤肉趴、姊妹聚會，還是週末在家追劇小酌，手邊若少了Horoyoi微醉沙瓦，總覺得少了點儀式感，當烤肉香氣在空氣中瀰漫，滋滋作響的肉片送入口中，鹹香油脂瞬間滿溢，這時再來一口冰涼的 HOROYOI 芒果冰風味沙瓦，酸甜果香立刻洗去油膩，喚醒味蕾，讓人馬上準備好迎接下一口美食攻勢。

▲烤物、炸雞、披薩配上冰涼的 HOROYOI 芒果冰風味沙瓦超幸福。

不少人邊吃邊忍不住驚呼：「這個搭配太神了！」、「烤肉配芒果冰風味沙瓦真的完全不會膩，反而越喝越順口。」不只烤肉，炸雞的酥脆、披薩的濃郁起司，甚至派對上常見的炸物拼盤，搭配這杯微醉的果香沙瓦，都能瞬間提升幸福感，微酸微甜的幸福滋味，就像戀愛般讓人心動，難怪會被形容為「聚會必備的戀愛滋味」。

除了直接暢飲，HOROYOI芒果冰風味沙瓦還能搖身一變，成為派對上最亮眼的創意特調，做法簡單到讓人一試就上手，酸甜果香搭配沙瓦的氣泡口感，清爽又帶點微醉感，喝起來超有驚喜，製作方式更是零門檻，人人都能輕鬆上手，在香檳杯中放入冰塊與西米露打底，加入新鮮芒果丁和葡萄柚果肉，接著倒入1/3的白色沙瓦，最後再加滿HOROYOI芒果冰風味沙瓦至八、九分滿，一杯酸甜清爽、層次豐富的「Horoyoi微醉楊枝甘露」就完成了，無論是聚餐派對或居家小酌，這款特調都能瞬間成為全場焦點。

▲有了HOROYOI芒果冰風味沙瓦當基底，在家也能輕鬆做出高質感特調。

完成的Horoyoi微醉楊枝甘露不僅視覺夢幻，口感更是豐富，西米露的Q彈、新鮮水果的酸甜、氣泡的清爽，再加上芒果冰風味沙瓦畫龍點睛的微醉感，每一口都是滿滿的幸福滋味，「以前看冰果室老闆輕輕鬆鬆就把冰沙端上桌，但實際動手才發現要做出濃郁香醇的口感其實不容易」，不過有了HOROYOI芒果冰風味沙瓦當基底，在家也能輕鬆做出高質感特調，完全不輸外面賣的！

▲HOROYOI微醉系列讓人能享受小酌的放鬆感。

HOROYOI微醉系列一直以來都強調「剛剛好的微醉」，3%的酒精濃度讓人既能享受小酌的放鬆感，又不會造成隔天的不適，無論是週末與三五好友的烤肉聚會、姊妹聚餐，或是平日下班後的Me Time時光都很適合，工作忙了一整天，晚上回家打開一罐Horoyoi微醉小酌，清爽療癒的口感又有動力繼續為夢想努力，尤其是芒果冰風味，喝起來就像在喝高級調飲，完全是犒賞自己一天辛勞的最佳選擇。

▲HOROYOI微醉芒果冰風味沙瓦已在各大實體通路全面開賣。

目前HOROYOI微醉芒果冰風味沙瓦已在各大實體通路全面開賣，包括7-ELEVEn、Family Mart全家便利商店、Hi-Life萊爾富、家樂福、家樂福便利購、Mia C’bon頂級超市、DON DON DONKI唐吉訶德等各大實體通路都能輕鬆購得，無論是準備家庭聚會、朋友烤肉或是單純想在家享受微醉時光，不妨到住家附近的實體通路走一趟，把這份芒果冰風味沙瓦與Horoyoi微醉的幸福滋味帶回家吧！

飲酒過量有害健康，未成年請勿飲酒，喝酒不開車、開車不喝酒。