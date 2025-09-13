　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼月做3事「超損財運！」　民俗專家勸：別看恐怖片

鬼月做3事「超損財運」！　民俗專家：講鬼故事、看恐怖片讓財氣流失

▲民俗專家王老師示警，在鬼月講鬼故事、看恐怖片，可能會打開財庫破口，讓財氣大量流失。（示意圖／焦正德攝）

文／CTWANT

農曆7月是華人傳統習俗中的「鬼月」，民間相信此時地府的鬼門會開啟，讓好兄弟來到陽間放暑假，因此也衍生出不少禁忌。對此，民俗專家王老師就提醒，這段期間應避免3件損財的禁忌，並要多多行善，自然讓下半年財庫滿盈。

1、不宜借錢給別人

鬼月氣場混亂，此時借錢財氣外洩，不易歸庫，形成「出多入少」的格局，導致財庫空虛，且易生爭端，人財兩失。

2、不宜造口業

言出即法，造口業折損福報，尤其鬼月的負能量容易被放大、附著，削弱財運能量。

3、不宜做一些嚇自己的事情

像是半夜去墓園、無人小溪探險、深夜講鬼故事、看恐怖片等，這些娛樂在鬼月做，容易讓人心神不寧、引動負能量，等於打開財庫破口，財氣大量流失。

若想要逆轉鬼月運勢，王老師建議，可以多多行善、助人、累積福報，多出門曬太陽、補陽氣，最後要記得多念經迴向給法界眾生，讓下半年更加順遂。

鬼月禁忌民俗財運提醒

