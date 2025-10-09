北投知名溫泉飯店泡湯遭偷拍　「GOGO哥」二審加重判6年10月

▲「GOGO哥」林姓男子二審遭重判有期徒刑6年10月。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

台北市北投溫泉區知名「皇池溫泉會館」去年3月間爆發針孔偷拍案件，檢警深入追查後，逮捕主嫌「GOGO哥」林亦修，一審士林地院依「無故偷拍性影像」等罪，將他重判5年半、「公然猥褻罪」判處拘役30日。案經上訴，高等法院二審9日加重改判6年10月與拘役30日。可上訴。

本案為色情網站「創意私房」延伸案件，判決指出，林男自2019年起在該網頁內當起賣家，創建「upupskirtsgogo」帳號，販賣偷拍影像。而他於2021年到2023年間，就在台北市各處人潮聚集之處，持運動相機（甚至藏匿在傘面挖洞之長柄雨傘內）、經過改裝具有針孔攝影機之行動電話，尾隨偷拍女子裙底大腿內側、大腿根部及內褲之影像。

不僅如此，他也在台北市北投區麗禧酒店及台北市北投區皇池溫泉御膳館，以智慧型手機朝湯屋偷拍顧客泡湯時裸露身體之影像。林男拍下這些不雅影像後，再剪輯後製，販售給「創意私房」網站及「SCP頻道」等，牟取不法利益。

林男於去年1月底，在麗禧酒店偷拍時，自後方小徑攀爬、跨越圍籬並侵入露天風呂區域，準備朝湯屋偷拍，被酒店人員發現制止，並報警處理。但林男仍於去年5月間，於網頁上販售相關偷拍影像。檢警循線逮捕林男，認定他不法獲利高達113萬餘元，因此提起公訴。

一審法院審理後，依照「無故偷拍性影像」等罪，將他重判5年6月、「公然猥褻罪」判處拘役30日、得易科罰金。案件上訴第二審，高等法院審理後，林男與部分被害人達成和解，但高院仍認定他犯下26個「無故偷拍性影像罪」，分別量處8月到1年不等刑期，合計宣告應執行有期徒刑6年10月；另外也依照「無故侵入住宅罪」，判處拘役30日、得易科罰金3萬元。