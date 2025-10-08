　
政治

遭黃國昌狗仔集團偷拍　潘孟安：高規格全日跟監法治社會無法容忍

▲▼總統賴清德派總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）

▲總統府秘書長潘孟安。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對民眾黨主席黃國昌狗仔案，甚至牽涉國民黨立委王鴻薇指控總統府秘書長潘孟安「綠能豪宅」案。對此，潘孟安8日表示，2023年間並無任何公職與職務，唯一的身分是賴清德總統候選人的競選總幹事，只是一介平民，卻受到來自對手陣營高規格的全日跟監、偷拍，利用看圖說故事的方式來進行污衊與造謠，這是法治社會所無法容忍的。

潘孟安表示，近期從媒體得知，竟有國會議員自行建置媒體狗仔體系，意圖利用不法情蒐勾串、設計政治對手。在近期各媒體的報導揭露中，他才知曉偷拍並非僅針對一人一事一物，而是大範圍無差別、無時效的非法跟監。

潘孟安指出，當時王鴻薇利用「綠能豪宅」構陷他，法院判決王鴻薇敗訴，證明他是自付房租，絕無所謂豪宅、接受廠商招待等情事，也證明他的清白。

潘孟安表示，台灣是一個民主法治的國家，每一個國民、無論黨派立場都不應該受到這種對待。他說，在2023年間並無任何公職與職務，唯一的身分是賴清德總統候選人的競選總幹事，只是一介平民，卻受到來自對手陣營高規格的全日跟監、偷拍，利用看圖說故事的方式來進行污衊與造謠，這是法治社會所無法容忍的。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

遭黃國昌狗仔集團偷拍　潘孟安：高規格全日跟監法治社會無法容忍

相關新聞

回應H記者指控、嗆李正皓抹黑　王鴻薇：政治追殺到助理沒人性

回應H記者指控、嗆李正皓抹黑　王鴻薇：政治追殺到助理沒人性

民眾黨主席黃國昌「狗仔案」延燒出《聯合報》前Ｈ姓記者侯俐安與國民黨立委王鴻薇合作，才有了「金屋藏潘（指總統府秘書長潘孟安）」獨家新聞，但王今（8日）開記者會，強調是侯俐安先來找她，而她也都一直保護消息來源。另外，王鴻薇也回擊名嘴李正皓造謠抹黑，且反駁助理張凱維是其乾兒子的說法；王說，助理非公眾人物，為什麼無限上綱追殺到基層小助理？這是極無人性的政治追殺。

4點聲明反擊侯俐安「讓我無言」　王鴻薇：記者會前一天她已發稿

4點聲明反擊侯俐安「讓我無言」　王鴻薇：記者會前一天她已發稿

H姓記者聲明：報社主管指名跟王鴻薇合作　親揭離開聯合報原因

H姓記者聲明：報社主管指名跟王鴻薇合作　親揭離開聯合報原因

養狗仔跟監還兜售偷拍照？　律師點黃國昌、王鴻薇「3法律問題」

養狗仔跟監還兜售偷拍照？　律師點黃國昌、王鴻薇「3法律問題」

才幫黃國昌背書！王鴻薇助理被爆是狗仔集團掮客　綠：公益在哪？

才幫黃國昌背書！王鴻薇助理被爆是狗仔集團掮客　綠：公益在哪？

潘孟安狗仔案法治社會偷拍政治構陷

