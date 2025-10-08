準消防員做「人形蜈蚣」訓練慘壓傷脊椎！二審獲准國賠486萬

▲準消防員在消防署消防訓練中心受訓時，遭壓傷脊椎，二審獲准國賠486萬餘元。（圖／翻攝Google Map）

記者吳銘峯／台北報導

朱姓男子考上消防員後，2019年初受訓時，在接受俗稱「人形蜈蚣」堆疊訓練時，因前方學員體力不支而摔落地面，導致朱男頸椎、脊椎受傷，害他至今跛腳、身體左側無冷熱痛覺，被判定為重大傷病而領有輕度身心障礙證明。他請求國賠566萬餘元，一審判准國賠496萬餘元，案經上訴，高等法院8日二審仍判准國賠486萬餘元。可上訴。

判決指出，朱男通過2018年間的「公務人員特種考試一般警察人員考試四等消防警察人員類科」考試，並於2019年1月16日，前往消防署訓練中心接受為期3週之預備教育訓練。而這起事故發生在訓練近2週左右，當時幾名區隊長、教育班長等人，在學員穿著皮鞋且未使用任何輔具、護具之下，實施課程配當表未規定且具高度危險性之「堆疊訓練」。

這個俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練，乃是將學員排列為一縱隊，每位學員將雙腿置於其後方學員肩頸及背部，全員雙手手掌貼地，以雙手與地面呈90度支撐起身體，至身體與地面呈平行狀態。結果因為前方學員體力不支摔倒，朱男的頭頸部被前方同學的雙腿夾緊，造成朱男頭頸受到瞬間外力傷害，結果朱男「頸椎第4-5節椎間盤突出破裂併脊髓損傷及脊髓神經壓迫」。經過治療後，至今仍跛腳，身體左側無冷熱痛覺，被判定為重大傷病而領有輕度身心障礙證明。朱男不滿，提出國賠訴訟，請求566萬餘元國賠。

法院審理時，區隊長等人辯稱此項堆疊訓練是「團隊默契之培養」，並非違規的訓練項目。但一審法院審理後，仍認為該項訓練逾越訓練範圍，構成裁量濫用，因此判准國賠496萬餘元。案件上訴第二審。

上訴二審高院時，朱男追加請求70萬餘元。而高院審理後，仍認為此項堆疊訓練，逾越區隊長、教育班長等人在擔任訓練工作內容及合理運用中隊時間之授權範圍，亦與達成「培養團隊精神」之目的不符比例原則，構成裁量逾越及濫用之過失，必須國賠。但經過重新計算後，高院改判准國賠486萬餘元，比起一審略減10萬元。