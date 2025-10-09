警追酒駕遭衝撞連開5槍　女乘客中2槍喪命！二審逆轉判免國賠

▲桃園員警追捕嫌犯，連開5槍擊斃後座乘客，二審逆轉改判不須國賠。圖為楊女送醫畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市八德分局前副所長曾沛恩，2020年3月間在路上追捕一部酒駕車輛時，對方多次倒車衝撞警車，員警最後朝車輛開了5槍，其中2槍打入後座乘客楊姓女子的腿部與後背，送醫不治。刑事部分最後判決曾男無罪，死者家屬請求國賠，一審判准國賠748萬餘元，但案件上訴二審後，高等法院逆轉改判不須國賠。可上訴。

本案發生於2020年3月27日，深夜23時46分，吳姓男子駕車，車上載著2名友人與一名女性友人，在桃園市八德區介壽路2段某巷口違規停車。當時為駕駛警車執行勤務的曾姓副所長發現後，就以廣播示意吳男停車受檢。吳男因為喝酒駕車上路，為免酒駕之事遭發覺，隨即倒車後，駕車加速逃逸，員警也展開追緝。

五分鐘後，吳男的車輛開入桃園市八德區建國路某巷弄內，因為巷弄狹小，吳男就先倒車衝撞警車2次，等撞開空間後，又再倒車1次並向前將車頭朝右行駛打算逃離，員警為制止吳男脫逃，就先下車先自吳男車輛後方射擊2槍。但吳男仍未停車，員警再朝車輛後方射擊3槍，其中2槍射中車內副駕駛座後方之楊姓女乘客，子彈穿過楊女左大腿、左小腿與後背，被送醫急救後不治。吳男事後被捕，酒測值高達0.49。不過死者家屬不滿，質疑員警用槍過當，提出民刑事訴訟。

刑事部分，法院均認定曾男並無用槍過當情事，一二審均判決無罪，第三審最高法院於7月間判決無罪確定。至於民事部分，家屬則提出國賠訴訟，請求八德分局賠償近1000萬元。一審法院審理後，認為曾男用槍不當，因此判准國賠748萬餘元。全案上訴第二審。

不過二審高等法院卻出現逆轉判決。高院認為，曾男於現場狀況瞬息萬變情形下，依其當時合理認知，無法排除駕駛為逃避警方追捕，在情急之下不惜倒車衝撞，而對於警員之生命、身體、安全產生急迫危險之可能性。此外，高院根據車上彈孔，認定曾男當時確實已將射擊位置壓低在車輛下方，射擊目標應非車內人員，而是車輛輪胎，以阻止該車輛繼續行駛。所以高院認為，曾男在必要程度內開槍射擊，已盡注意義務，並無用槍過當的情況。從而，高院認為曾男執行公務並無過失行為，因此逆轉改判不須國賠。

