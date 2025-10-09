慶富造船誆造巡防艇詐貸上億元　陳慶男再遭判5年4月定讞

▲陳慶男得標多件政府造船合約，藉此向銀行詐貸，遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

犯下海軍獵雷艦詐貸案的慶富集團總裁陳慶男，最後遭重判25年定讞。另外公司先前也得標28艘海巡巡防艇購建案，並以不實發票詐貸約1億1745萬元。檢方提起公訴後，一審判刑5年6月、二審改判刑5年4月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。陳慶男的刑度還要再增加。

陳慶男（84歲）以資本額5億3000萬元成立慶富集團，2014年間因國造獵雷艦計畫啟動，集團以352億餘元擊敗台船公司，標下海軍獵雷艦，將在國內製造6艘獵雷艦。不過集團實際上並無能力造船，僅利用虛偽增資、假交易等方式，向銀行團進行詐貸。

全案於2016年間由檢調單位介入調查，這才發現慶富集團以這紙獵雷艦造船合約，前後向多家銀行詐得美金2億199萬3,020（折合新臺幣63億7,252萬3,140元）。檢調單位遂聲請羈押陳慶男、陳偉志父子並提起公訴，陳慶男最後遭判刑25年定讞，至於陳偉志則棄保潛逃遭通緝中。

此外，陳慶男擁有的「慶陽公司」承攬「國立海洋科技博物館興建營運移轉案」，他明知工程進度落後，但仍自2015年7月起3次指示專案工程師梁耕華等人製作不實工程進度圖，並蓋上公司大印，再向聯貸的5家銀行申請核撥工程款，致使聯貸行庫陷於錯誤，分3次共核撥工程款3億3800萬元。這部分陳慶男也遭判刑7年10月定讞。

至於本案則是慶富公司於2013年4月間以37億4200多萬元，得標洋巡總局28艘巡防救難艇購建案，每艘造價約1億3000萬元。由於陳慶男於2016年間陸續出現資金缺口，於是他指示屬下以不實的零件發票，向兆豐銀行詐貸1億1745多萬元。檢方查證屬實後，提起公訴。

一審將陳慶男判刑5年6月，案件上訴二審後，改判處有期徒刑5年4月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞，陳慶男的刑度還要再增加，依照我國有期徒刑上限30年來看，陳慶男目前高齡84歲，很有可能在監獄中終老。