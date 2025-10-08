高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

▲高鐵包場邀員工觀賞電影《96分鐘》，交通部陳世凱、高鐵董事長史哲等人連袂出席。(圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣首部以高鐵為題材的電影《96分鐘》票房已破1.6億元，台灣高鐵為支持國片，今舉辦「藝文饗宴」，邀高鐵和交通部員工觀賞，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲等也連袂出席，陳世凱受訪表示，《96分鐘》是台灣第一部交通類型電影，但真實的台灣高鐵，希望它安全穩定舒適。

「96分鐘」是指一部台灣2025年上映的災難動作電影，是台灣影史首部以高鐵為題材的作品，利用高鐵的緊湊時速感營造出緊張刺激的氛圍，故事講述拆彈專家宋康任（林柏宏飾）與妻子（宋芸樺飾）在高鐵上捲入炸彈危機，必須在短短的96分鐘車程內化解炸彈危機，同時面對埋藏已久的個人秘密，目前票房已破1.6億元。

台灣高鐵公司為增進員工身心健康，並推廣台灣表演藝術，今(8日)舉辦「藝文饗宴」活動，安排高鐵員工觀賞電影《96分鐘》，並邀請交通部陳世凱部長、鐵道局楊正君局長，與史哲董事長連袂出席，高鐵員工和交通部員工約有近200人響應。

交通部長陳世凱受訪表示，很難得《96分鐘》可能是台灣第一部交通類型的電影，交通部想要了解電影的具體跟內容。他還沒看這個影片之前聽說劇情非常懸疑、緊湊而且緊張。不過對真實的台灣高鐵而言 ，希望它是安全穩定舒適，懸疑、緊張跟刺激的部分就留在電影院。

高鐵董事長史哲表示，身為交通事業單位，可以看到台灣有如此交通類型電影大製作，耗費相當大工程，如今開花結果，票房直衝而上。甚至有可能成為台灣第一名的電影，戲劇想像的刺激跟現實生活交通運輸的安全是可以共存的，大家坐在電影院享受聲光的刺激，大家坐在高鐵享受舒適安全日程。