　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

▲▼高鐵包場邀員工觀賞電影《96分鐘》，交通部陳世凱、高鐵董事長史哲等人連袂出席。(圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵包場邀員工觀賞電影《96分鐘》，交通部陳世凱、高鐵董事長史哲等人連袂出席。(圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣首部以高鐵為題材的電影《96分鐘》票房已破1.6億元，台灣高鐵為支持國片，今舉辦「藝文饗宴」，邀高鐵和交通部員工觀賞，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲等也連袂出席，陳世凱受訪表示，《96分鐘》是台灣第一部交通類型電影，但真實的台灣高鐵，希望它安全穩定舒適。

「96分鐘」是指一部台灣2025年上映的災難動作電影，是台灣影史首部以高鐵為題材的作品，利用高鐵的緊湊時速感營造出緊張刺激的氛圍，故事講述拆彈專家宋康任（林柏宏飾）與妻子（宋芸樺飾）在高鐵上捲入炸彈危機，必須在短短的96分鐘車程內化解炸彈危機，同時面對埋藏已久的個人秘密，目前票房已破1.6億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司為增進員工身心健康，並推廣台灣表演藝術，今(8日)舉辦「藝文饗宴」活動，安排高鐵員工觀賞電影《96分鐘》，並邀請交通部陳世凱部長、鐵道局楊正君局長，與史哲董事長連袂出席，高鐵員工和交通部員工約有近200人響應。

交通部長陳世凱受訪表示，很難得《96分鐘》可能是台灣第一部交通類型的電影，交通部想要了解電影的具體跟內容。他還沒看這個影片之前聽說劇情非常懸疑、緊湊而且緊張。不過對真實的台灣高鐵而言 ，希望它是安全穩定舒適，懸疑、緊張跟刺激的部分就留在電影院。

高鐵董事長史哲表示，身為交通事業單位，可以看到台灣有如此交通類型電影大製作，耗費相當大工程，如今開花結果，票房直衝而上。甚至有可能成為台灣第一名的電影，戲劇想像的刺激跟現實生活交通運輸的安全是可以共存的，大家坐在電影院享受聲光的刺激，大家坐在高鐵享受舒適安全日程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國最後對話曝！　好友淚崩揭他遺願
快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光
顏正國罹癌病逝！醫師大推「這類型飲食」：肺癌風險降35％
獨／顏正國生前賽車節揮旗　理事長曝「那句話」引淚崩
「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘一度求救...遭深埋死
遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

「金屬有機骨架」助減碳醫療獲諾貝爾獎肯定　北川進3月才訪台

顏正國罹癌病逝！醫師大推「這類型飲食」：肺癌風險降35％

「台灣作家節」連3周開跑！串連出版人、獨立書店　超過30場活動

名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

寒露「4大轉骨生肖」年底最大爆發戶　屬兔偏財運旺、第一名贏得好人緣

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」　網點頭：習慣是可怕的東西

台北故宮切割北京「文物南遷展」　沈春池基金會回應：為歷史補缺

台鐵國慶連假第二波「再加開6列次」　10/9開賣

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

「金屬有機骨架」助減碳醫療獲諾貝爾獎肯定　北川進3月才訪台

顏正國罹癌病逝！醫師大推「這類型飲食」：肺癌風險降35％

「台灣作家節」連3周開跑！串連出版人、獨立書店　超過30場活動

名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

寒露「4大轉骨生肖」年底最大爆發戶　屬兔偏財運旺、第一名贏得好人緣

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」　網點頭：習慣是可怕的東西

台北故宮切割北京「文物南遷展」　沈春池基金會回應：為歷史補缺

台鐵國慶連假第二波「再加開6列次」　10/9開賣

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

楊祐寧被問衝第4胎：小孩真的很好，鼓勵多生！　蔡思韵變「地表最恐怖孕婦」

初孟軒配對徐鈞浩…樹林結婚「女星證婚被甜翻」　牽手放閃照曝光

獨／最後對話曝！顏正國堅強報平安　好友聽語音當場淚崩揭他遺願

3歲童「昏睡、走路不穩」險出事　竟是糊塗媽將成人藥剖半餵

楊月娥憶亡父「罹肺腺癌只撐9個月」　悲揭他摔菸畫面：害死我了

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

用影像行銷新北！　侯友宜：讓城市故事被世界看見

金片子大賽入圍出爐！《抓耙仔》狂掃5項提名　小薰、鄭又菲爭最佳女演員

高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

獨／抱病也要圓夢！顏正國賽車節揮旗　理事長曝「那句話」引淚崩

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

生活熱門新聞

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

新竹市發錢！5000元消費金領取資格曝　

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

更多熱門

相關新聞

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦

昔以《好小子》系列爆紅的童星出身男星顏正國，7日因肺腺癌病逝，享年僅50歲，消息震驚影視圈、影迷。其實顏正國在上月20日曾在雲林斗六賽車節活動公開亮相，雖然從外觀已看得出消瘦，但當時他還能以單手拿起大旗子，仍有活力，如今突傳來噩耗，令人惋惜。

台鐵半年7起暴力攻擊！立委擬提修法「最多可關5年」　交部支持

台鐵半年7起暴力攻擊！立委擬提修法「最多可關5年」　交部支持

44.5萬人次搶訂國慶高鐵票　11/7起周五3區間車改台北發車

44.5萬人次搶訂國慶高鐵票　11/7起周五3區間車改台北發車

TPASS 2.0+來了！搭中長途國道客運回饋最高30%　12月上路

TPASS 2.0+來了！搭中長途國道客運回饋最高30%　12月上路

高鐵公告「行動電源充電不能放包包」　爆炸起火將求償

高鐵公告「行動電源充電不能放包包」　爆炸起火將求償

關鍵字：

高鐵96分鐘交通部電影票房

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面