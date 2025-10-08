手機Q3降幅排名出爐　摺疊機「大幅跌落」、蘋果無機上榜

記者蘇晟彥／綜合報導

摺疊機價格戰火再升級！2025年Q3手機降價榜TOP 15中，單季降幅介於10%至33%，累計上市以來的總降幅則落在11%至36%。本季降價榜幾乎被摺疊機與旗艦機型壟斷，三星一口氣拿下六個席次，由Galaxy Z Fold7與Z Flip7包辦前五名，成為Q3手機市場最大降價主角；傑昇通信分析，進入下半年後，各品牌頻繁發表新品，加速新舊機價格波動，又以摺疊旗艦降價幅度明顯加劇，創近年記錄，反映市場對高價摺疊產品的價格逐漸回歸理性。

▼2025上半年摺疊機手機大戰，但反應在價格則是波動較明顯。（資料照／記者蘇晟彥攝）



Q3降價榜機型涵蓋三星、夏普、OPPO、motorola、vivo及小米等六大品牌，且三星強勢佔據六席，可說是本季降價榜的大贏家。三星Galaxy Z Fold7 (12GB/512GB) 以單季狂降15,410元的降價金額，一舉拿下「季降價」與「累計總降價」兩項冠軍；傑昇通信指出，摺疊機價格鬆動並非撐不住，以往摺疊機上市初期定價偏高，隨著供應鏈成熟、良率提升，以及來自不同品牌的摺疊競品，三星勢必快速將售價拉回消費者能接受的理性區間，因此通路只得大動作調整價格，加大促銷力道才能維持銷售動能，加速潛在用戶的轉化，導致新機高定價、快降價的模式成常態。

進一步觀察降價幅度，季降幅冠軍則是Galaxy Z Flip7（12GB/256GB），價格自35,990元下探至23,990元，跌幅高達33%，這樣的降價幅度在旗艦機歷史中並不多見；傑昇通信表示，當Galaxy Z Flip7的空機價格已下探至兩萬出頭，進入大眾可接受的價格區間時，不僅與直立式旗艦機產生價格重疊，更在年輕、女性及對設計與便攜性有高要求的族群中，主動透過價格換取市佔率的戰略轉移，反而能加速三星摺疊機在台灣市場普及的里程碑。

雖然Q3降價榜多由摺疊旗艦占據，但本季仍有中階手機殺出重圍。OPPO Reno14 F（12GB/256GB）以36%的累計總降幅成為年度之最，也是榜上唯一通路售價低於萬元的機型；傑昇通信認為，OPPO Reno14系列在中階市場一直受到青睞，但Reno14 F祭出如此激烈降幅的主因在於，旗艦機價格不斷下探時，萬元出頭的中階機必須提供更高的性價比才能生存，當Reno14 F降至萬元內，反而使規格與價格達到平衡，成功吸引預算型消費者，也體現品牌在不同價格帶精準收割市場份額的策略。

本季降價榜前15名中，摺疊機型多達7款，佔比接近一半，且價格鬆動幅度皆超過萬元。除了三星之外，vivo X Fold5（16GB/512GB）單季下調6千、motorola Razr 60 Ultra（16GB/512GB）降價5千，通路現貨銷售表現不俗；值得一提的是，即將登場的Google Pixel 10 Pro Fold，預期承襲Pixel系列「高規低價」策略，屆時摺疊市場恐再掀一波新一輪降價潮；傑昇通信坦言，摺疊機價格修正屬於必然趨勢，過去摺疊機炫技以支撐高價，如今功能差異逐漸縮小，品牌競爭重心轉向價格、續航與耐用度的競爭，對消費者而言，再搭配通路活動與舊機回收換購方案，實際入手價更具吸引力。

▼摺疊機降幅大，半年就降15,410元。（圖／傑昇通信提供）

