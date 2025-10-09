台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

▲水仙宮三兄弟魚湯店捐贈「災情勘查車」儀式於台南市政府永華辦公室舉行，消防局長李明峯親自出席致謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南老字號名店「水仙宮三兄弟魚湯店」心懷善念回饋社會，9日上午捐贈一輛總值138萬元的「災情勘查車」給台南市消防局義勇消防總隊救生中隊使用，強化水域救援與防災能量。捐贈儀式於市府永華辦公室舉行，由消防局長李明峯代表受贈，市長黃偉哲及市議員盧崑福也親臨現場，感謝業者的善舉與對公共安全的支援。

消防局表示，「災情勘查車」可在防汛部署、颱風來襲海岸警戒、龍舟競賽及水域防溺勤務中發揮關鍵作用。此次獲贈車輛後，將由義勇消防總隊救生中隊使用，以提升任務應變與救援效率。

水仙宮三兄弟魚湯店代表余柏璋指出，消防人員長年在各類災害現場奮不顧身，令人敬佩；此次捐贈希望能協助義消在救災任務中更安全、更快速完成任務，也期盼藉此拋磚引玉，讓更多企業共同投入公益。

台南市長黃偉哲致詞時表示，這不只是物資上的支援，更是民間力量參與公共安全的典範。他感謝水仙宮三兄弟魚湯店長期深耕府城、熱心公益，以實際行動展現「企業公民責任」。黃市長強調，政府與民間攜手合作，才能打造更安全、更有韌性的城市環境。

市議員盧崑福也說，消防人員與義消弟兄在颱風季節、重大活動中扮演防災先鋒角色，此次「災情勘查車」的投入，能讓水域救援及災害應變更即時、更安全，象徵民間與政府攜手守護家園的力量。

消防局長李明峯感謝業者以「人溺己溺」精神支援消防工作，強調這輛勘查車將成為義消救災的重要後盾，未來也將持續強化裝備與訓練，讓每一次出勤都更有效率、更有保障。