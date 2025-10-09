　
地方 地方焦點

落實「五打七安」！　台南分署強力追欠毒駕男、違規男親屬代繳

記者林東良／台南報導

為落實行政院推動的「五打七安」政策，法務部行政執行署台南分署近期強化對交通、毒駕及公路違規等案件的執行力道，25歲洪男因毒駕被重罰12萬元，連同交通罰單及牌照稅共積欠逾16萬元，經分署追繳由親屬代繳清償；另68歲王男累積520筆違規未繳，遭查封土地即將第三次拍賣，最終家人協助在拍賣前繳清欠款。

台南分署指出，洪男於2023年5月間駕駛自小客車行經關廟區關仁路時，遭警方攔查驗出吸食毒品，遭台南市交通局重罰12萬元。另滯欠使用牌照稅、燃料費及多筆交通罰鍰，合計16萬1558元。分署收案後查得洪男名下雖有持分土地與帳戶，惟帳戶查無餘額，即於2025年9月派員現場訪查，巧遇其家屬。日前洪男親屬委託友人代為繳清欠款，全案執結。

另一名王姓義務人則於2020至2023年間屢遭舉發違規，包括超速、闖紅燈、違規停車、紅燈右轉、跨越車道、未繫安全帶等，共337筆罰單，金額約15萬8900元；另滯欠使用牌照稅與通行費等共520筆，金額合計18萬3815元。台南分署查得王男名下有南區土地持分，遂依法查封，並於2025年7月公告第一次拍賣，兩次拍賣皆流標，預定10月7日進行第三次拍賣前，王男與家屬趕赴分署繳清欠款，成功保住土地。

台南分署表示，執行案件除依法強制執行，也會兼顧民眾經濟狀況與人性考量，若確有困難，可檢具證明申請分期繳納，但拒不履行者，將依法強力執行。分署呼籲，欠繳罰鍰非小事，切勿心存僥倖挑戰公權力，呼應「五打七安」政策，確保治安、食安、道安、工安、校安、居安與資安，共同守護社會安定與公平正義。

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

